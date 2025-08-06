Прокуратура проверяет обстоятельства заболевания детей в лагере «Черемушки»

Прокуратура Челябинской области проводит проверку в связи с заболеванием неустановленной кишечной инфекцией детей в ЗАО «Молодежный оздоровительно-культурный комплекс "Черемушки"» в Красноармейском районе, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По информации прокуратуры, в первые день смены у одного ребенка обнаружили симптомы заболевания, и вскоре с жалобами на тошноту и боли в животе за медицинской помощью обратились другие несовершеннолетние. Ведомство оценит обоснованность выдачи больницами справок о неконтактности, полноту проверки состояния здоровья детей при заезде и надлежащее исполнение родительских обязанностей. На контроле находится возврат стоимости путевок.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, управления Роспотребнадзора по Челябинской области проводит санитарно-эпидемиологическое расследование.

Виталина Ярховска