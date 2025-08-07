Жителя Богдановича оштрафовали на 3 тыс. рублей за продажу футболки со свастикой

Предпринимателю из Богдановича (Свердловская область) городской суд назначил штраф в 3 тыс. руб. за продажу футболки с изображением свастики — символом нацистской Германии., сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Фото: Олег Куцкий, Коммерсантъ

Выставленную на продажу футболку обнаружили в магазине «Одежда и обувь» (ИП Каландаров В.Г.), после этого она была изъята. Бизнесмена признали виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП за пропаганду либо демонстрирование нацистской символики. Постановление вступило в законную силу.

Ранее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал Кирилла Минабутдинова 1997 года рождения виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ — как следует из материалов дела, нацистская символика была изображена на его татуировках.

Ирина Пичурина