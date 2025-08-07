Главе СК доложат о ходе дела о мошенничестве при стройке домов в Колесниково

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Курганской области Александру Миненкову доложить о ходе расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении ООО «Ин-строй», не завершившей возведение жилых домов в поселках Колесниково и Большое Чаусово, сообщает пресс-служба госоргана.

Ситуация с домами в поселках продолжает освещаться в СМИ. Челябинский застройщик, по версии следствия, с 2023 года заключил договоры с 20 жителями на возведение частных домов. Местные жители оплатили услуги, однако работы до сих пор не завершены, сроки окончания переносят. Покупателя домов считают, что ответственность лежит и на должностных лицах, которые инициировали этот проект. Местные власти при этом рекомендуют обращаться в компетентные органы.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Кетовский межрайонный следственный отдел управления СКР по Курганской области расследует уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве челябинской компанией ООО «Ин-строй» жилых домов в селах Колесниково и Большое Чаусово.

Виталина Ярховска