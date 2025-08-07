Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Сосуды возрастом не менее двух тысяч лет найдены на красноярском острове Татышев

На красноярском острове Татышев завершились археологические раскопки. Они предшествовали работам по благоустройству в Татышев-парке.

Фото: Мария Кунина, Коммерсантъ

По данным мэрии Красноярска, в северо-восточной и юго-западной частях острова были найдены лепные сосуды из глины. Их возраст — не менее двух тысяч лет. Самые древние из них археологи отнесли к раннему железному веку. Места находок получили названия «Красноярск. Стоянка остров Татышев-3» и «Красноярск. Стоянка остров Татышев-4».

«Нам предстоит найти подрядчика для разработки научно-проектной документации, которая позволит оценить влияние строительства на объекты археологического наследия»,— приводятся в сообщении мэрии слова директора МАУ «Татышев-парк» Михаила Ковтунова.

Татышев — самый крупный остров на Енисее в черте Красноярска. Как писал «Ъ-Сибирь», ООО «Автодорпроект» к 10 августа 2025 года должен представить проектно-сметную документацию благоустройства островов Татышев и Бобровый.

Валерий Лавский

