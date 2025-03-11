Проект благоустройства красноярского острова Татышев будет готов к 10 августа
ООО «Автодорпроект» разработает проектно-сметную документацию благоустройства островов Татышев и Бобровый. Итоги торгов подвели в мэрии Красноярска.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
По данным городской администрации, сумма контракта составила 50 млн руб. Документация должна быть подготовлена до 10 августа 2025 года.
«Благоустройство коснется в большей части восточной стороны острова Татышев, где планируется построить велопешеходный мост, который соединит общественное пространство с ул. Якутской»,— говорится в сообщении мэрии. Как писал «Ъ-Сибирь», проект моста за 39 млн руб. к декабрю 2025 года разработает новосибирское ООО «Росинсталпроект».
Остров Татышев на Енисее является одним из основных мест отдыха красноярцев. Развитием его инфраструктуры занимается МАУ «Татышев-парк».