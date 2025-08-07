ХК «Куньлунь Ред Стар» прекратит свое существование и не сыграет на «СКА Арене»

Китайский хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар», выступающий в КХЛ, прекратит свое существование в нынешнем виде, сообщает «Матч ТВ». Коллектив уже попрощался с болельщиками в Telegram-канале.

«9 сезонов, 557 матчей, 4 города и море воспоминаний. Спасибо всем, кто был с нами все эти годы – хоккеистам, тренерам, персоналу, болельщикам и партнерам»,— говорится в сообщении.

По словам представителей пресс-службы клуба, они всегда чувствовали большую поддержку, где бы не играли свои домашние матчи — в Пекине, Шанхае, Новосибирске и Мытищах.

В нынешнем сезоне КХЛ команда должна была выступать на петербургской «СКА Арене», которая является крупнейшей ледовой площадкой в Европе и способна вместить 21,5 тыс. зрителей.

«СКА Арена» стала свободной после того, как хоккейный клуб СКА отказался играть на площадке в связи с закрытием станции метро «Парк Победы».

Андрей Маркелов