ХК «Куньлунь Ред Стар» прекратит свое существование и не сыграет на «СКА Арене»
Китайский хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар», выступающий в КХЛ, прекратит свое существование в нынешнем виде, сообщает «Матч ТВ». Коллектив уже попрощался с болельщиками в Telegram-канале.
Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ
«9 сезонов, 557 матчей, 4 города и море воспоминаний. Спасибо всем, кто был с нами все эти годы – хоккеистам, тренерам, персоналу, болельщикам и партнерам»,— говорится в сообщении.
По словам представителей пресс-службы клуба, они всегда чувствовали большую поддержку, где бы не играли свои домашние матчи — в Пекине, Шанхае, Новосибирске и Мытищах.
В нынешнем сезоне КХЛ команда должна была выступать на петербургской «СКА Арене», которая является крупнейшей ледовой площадкой в Европе и способна вместить 21,5 тыс. зрителей.
«СКА Арена» стала свободной после того, как хоккейный клуб СКА отказался играть на площадке в связи с закрытием станции метро «Парк Победы».
Подробнее о нововведениях в армейском клубе читайте в материале «Ъ-СПб» «СКА отказался от наследства».