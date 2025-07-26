СКА отказался от наследства

Хоккейный СКА в пятницу вечером объявил об уходе шестерых игроков, имена которых еще раз свидетельствуют о том, что курс клуба, куда пришел новый менеджмент и новый главный тренер — Игорь Ларионов, будет в корне отличаться от того, что проводила прежняя администрация во главе с Романом Ротенбергом. Всего СКА покинули в межсезонье 13 игроков, делавших погоду на льду, вместо них пришли шестеро новых, еще кого-то приобретут, так что, когда начнется новый сезон, болельщикам потребуется время, чтобы выучить составы пятерок и звеньев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер ХК СКА Игорь Ларионов

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Главный тренер ХК СКА Игорь Ларионов

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Вчера стало известно, что СКА и «Сочи» произвели обмен, в результате которого в южный клуб отправились нападающий Павел Дедунов и денежная компенсация. За них СКА получил права на 21-летнего форварда Егора Фирсова. Об этом сообщил официальный аккаунт «Сочи» — сайт армейского клуба просто объявил об уходе Дедунова, проведшего в команде три последних сезона.

Также выяснилось, что из СКА в тольяттинскую «Ладу» (к слову, ее перевели в Западный дивизион КХЛ из Восточного по причине финансовой смерти клуба «Витязь») отправились защитник Артем Земченок и нападающий Николай Поляков. Кроме того, армейский клуб расторг контракт «по соглашению сторон» с нападающим Павлом Акользиным и сообщил об уходе защитника Дмитрия Юдина и форварда Сергея Андронова. Эти новости о трансферах ничем не выделялись бы и не удивили, если бы не одно обстоятельство: трое ушедших из армейского клуба игроков пришли в него совсем недавно. Акользин был обменян из «Металлурга» на форварда Борну Рендулича зимой, Юдин из «Ак Барса» — на защитника Степана Фальковского тоже зимой, Андронов приглашен в СКА прошлым летом. До этого СКА отпустил нападающего Михаила Григоренко, еще одного обладателя Кубка Гагарина (такой же титул есть у Андронова), который пополнил команду накануне прошлого сезона.

Последними решениями СКА подчеркнул, что он почти полностью отказывается от наследства Романа Ротенберга. Тот, к слову, каждый сезон перетряхивал состав, объясняя, что новые игроки лучше старых и помогут армейцам выиграть Кубок Гагарина. Не стал исключением и предыдущий сезон. В нем Ротенберг делал ставку не только на ветеранов Андронова и Григоренко (последний ее частично оправдал, забросив 21 шайбу и сделав 27 результативных передач, статистика Андронова сильно хуже: 1+3), но и на Евгения Кузнецова, которого специально для этого вернули из НХЛ, предложив баснословный контракт. По ходу чемпионата СКА по инициативе Ротенберга, занимавшего должности главного тренера команды и главы совета директоров клуба, совершил обмены, в результате которых клуб пополнили Юдин и Акользин. Первого, как сказал Ротенберг, он давно хотел вернуть в команду (Юдин раньше выступал за СКА), а второй добавит армейцам пробивной мощи и дисциплины. Акользин очень старался, его не упрекнешь в отсутствии самоотдачи и очков (7+3) на финишном этапе. Юдин же играл с большими огрехами в обороне, собирая плохой показатель «плюс/минус». Это объясняли тем, что «Ак Барс», цвета которого он защищал раньше, играет в оборонительный хоккей, а СКА — в атакующий, поэтому защитнику, дескать, нужно время на то, чтобы перестроиться. В итоге все эти хоккеисты клубу не пригодились. Кузнецов ушел из СКА еще раньше — до прихода в команду Игоря Ларионова, нового главного тренера. Также по окончании прошлого сезона СКА покинули нападающие Иван Демидов, Арсений Грицюк, Захар Бардаков, защитник Александр Никишин, основная ударная сила команды,— все они отправились в НХЛ.

И если бросить сейчас взгляд на прежний состав СКА, то можно справедливо сказать: от него остались рожки да ножки. Из известных имен — это форварды Михаил Воробьев, Марат Хайруллин, Валентин Зыков, Владимир Алистров. Целиком сохранилась вратарская бригада — ее даже пополнил Сергей Иванов, вернувшийся из аренды в «Сочи». Также, как сообщал “Ъ”, новый главный тренер СКА Игорь Ларионов пригласил в команду американского защитника Менелла Бреннана (у него есть российское гражданство) из московского «Динамо», канадского защитника Тревора Мерфи, самого результативного игрока лиги в этом амплуа, из «Сибири», канадского защитника Маркуса Филлипса из «Торпедо», которое раньше возглавлял Ларионов. Из этого же клуба в СКА пришел нападающий Игорь Ларионов-второй — сын главного тренера, из «Спартака» — форвард Андрей Локтионов. Все эти игроки уже в приличном хоккейном возрасте (от 26 до 35), хотя СКА и объявил, что новая стратегия клуба — «раскрытие талантов молодых игроков». Но те, что ушли из СКА в результате последних решений,— еще старше. Так что общий вектор селекции армейцев понятен: одних опытных хоккеистов заменили другими, а других будет развивать и подтягивать до основного состава тренер Ларионов. Это еще не считая тех, кого приобретут или обменяют. Потому что игроков атаки — особенно с именами — армейцам явно не хватает. Звезд в СКА после всех кадровых пертурбаций и вовсе нет. Но со звездами сейчас во всей КХЛ тяжело — они, как только раскроются, уезжают играть за океан. Те, что были в составе СКА,— не исключение.

На создание новой команды у Игоря Ларионова-первого не так много времени. Тем более что он является сторонником сжатой межсезонной подготовки: игроки выйдут из отпуска через неделю, а первый матч в новом чемпионате КХЛ петербуржцам предстоит провести уже 6 сентября. Кстати, против китайского клуба «Куньлунь Ред Стар», который перебрался из Мытищ в Петербург и будет принимать своих соперников на «СКА Арене», где раньше устанавливал рекорды посещаемости матчей армейский клуб.

Кирилл Легков