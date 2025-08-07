Посольство КНР в США ответило на санкционные угрозы Трампа

Сотрудничество с Россией мирового сообщества, в том числе КНР, является нормой, и давление США ничего не изменит, заявил ТАСС пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй. Представитель дипмиссии прокомментировал анонсированные Вашингтоном дополнительные импортные пошлины в отношении Китая за торговлю с Россией.

«Международное сообщество, включая Китай, осуществляет нормальное сотрудничество с Россией в рамках международного права. Это разумно и законно, не причиняет ущерба третьим сторонам и заслуживает уважения и защиты»,— цитирует агентство господина Пэньюя. Он напомнил, что КНР всегда выступала против незаконных и необоснованных односторонних санкций и «так называемой юрисдикции длинной руки» со стороны США.

«В тарифных войнах не бывает победителей. Принуждение и давление ни к чему не приведут»,— резюмировал пресс-секретарь посольства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время может ввести вторичные пошлины против еще нескольких торговых партнеров РФ. Перед этим он наложил дополнительные пошлины в 25% на товары Индии.