Трамп: срок договоренностей по Украине истекает, но идут серьезные переговоры

Президент США Дональд Трамп заявил, что установленный им ранее срок для достижения договоренностей по Украине приближается к концу, но подчеркнул, что в настоящее время идут «очень серьезные переговоры».

Отвечая на вопрос о ранее установленном им 10-дневном сроке для России, американский лидер сказал: «Да, мы уже почти подошли к нему». Затем он добавил: «Но прямо сейчас мы ведем очень серьезные переговоры о том, чтобы уйти с Украины, урегулировать это (конфликт — “Ъ”)».

6 августа прошла встреча Владимира Путина и спецпосланника президента Стива Уиткоффа. Москва и Вашингтон позитивно оценили итоги встречи. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что перспектива встречи двух президентов на следующей неделе пока остается открытой, но они могут созвониться в ближайшие пару дней.

