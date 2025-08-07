Трамп: если Иран попытается восстановить ядерный потенциал, США вернутся

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут вновь нанести удар по Ирану, если Тегеран попытается восстановить свой ядерный потенциал.

«Мы остановили войны на Ближнем Востоке, не дав Ирану получить ядерное оружие»,— сказал он.

Господин Трамп отметил, что если Иран «начнет все сначала», это будет «очень опасным шагом». «Как только они начнут, мы вернемся. И я думаю, они это понимают»,— добавил президент.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, на которую Исламская республика ответила менее чем через сутки. США вступили в конфликт, нанеся удары по иранским ядерным объектам. Вечером 23 июня Иран атаковал американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого Дональд Трамп объявил о перемирии между Израилем и Ираном, которое вступило в силу 24 июня.