Рубио: Путин и Трамп могут провести телефонный разговор в ближайшие пару дней

Президент США Дональд Трамп может в ближайшие пару дней созвониться с президентом России Владимиром Путиным, но звонок пока не запланирован. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Umit Bektas / File Photo / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Umit Bektas / File Photo / Reuters

«Это может произойти в ближайшие пару дней, но на данный момент не запланировано»,— сказал он.

По словам главы Госдепа, перспектива встречи президентов на следующей неделе пока остается открытой. Она будет зависеть от прогресса в сближении позиций России и Украины, добавил господин Рубио.

6 августа прошла встреча Владимира Путина и спецпосланника президента Стива Уиткоффа. Москва и Вашингтон позитивно оценили итоги встречи. Bild, со ссылкой на источники, сообщило, что Дональд Трамп назвал встречу «более продуктивной, чем ожидалось».

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