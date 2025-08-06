Экспертов МАГАТЭ уведомят об ударе по ЗАЭС

Директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук сообщил, что администрация ЗАЭС утром 7 августа уведомит экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) об артиллерийском ударе по станции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

«Эксперты МАГАТЭ завтра будут утром уведомлены об очередном акте. По возможности мы продемонстрируем им место обстрела»,— сказал Юрий Черничук (цитата по ТАСС).

6 августа Вооруженные силы Украины обстреляли промышленную зону Энергодара, где находятся транспортный цех и типография ЗАЭС. Пострадавших и угрозы радиационного загрязнения нет. Господин Черничук добавил, что персонал атомной станции работает в штатном режиме, а поврежденный цех функционирует.