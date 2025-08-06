«Мы не в рецессии»

Ключевая ставка может быть снижена при сокращении «ожидаемой инфляции», которая строится на мнениях жителей и бизнеса, сейчас она достигает 13-15% и значительно опережает оценку ЦБ в 4-6%. Об этом сообщил на коммуникационной сессии для предпринимателей в Липецке начальник главка Банка России по ЦФО, член совета директоров ЦБ Рустэм Марданов. Он также объяснил, почему, вопреки распространенному в бизнесе мнению, экономика РФ не находится в рецессии. Промышленники, в свою очередь, сообщили, что стали заложниками ситуации и вынуждены брать кредиты даже по заградительно высоким ставкам. За обменом мнениями наблюдал корреспондент «Ъ-Черноземье» Сергей Калашников.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Не многие липецкие бизнесмены воспользовались возможностью поговорить о проблемах в экономике с топ-менеджером ЦБ

Банк России 5 августа провел в правительстве Липецкой области коммуникационную сессию, посвященную обсуждению денежно-кредитной политики, ее влиянию на предприятия в регионе. Руководитель главка Центробанка по ЦФО, член принимающего решения по ключевой ставке совета директоров ЦБ Рустэм Марданов объяснил, чего ждать бизнесу после снижения показателя до 18% 25 июля. По его словам, месячный рост цен в РФ замедлился «до целевых значений», годовая инфляция снижается уже три месяца подряд, а инфляции охладилась до 4-6% «по большинству показателей». Но преждевременно говорить о дальнейшем снижении ставки, поскольку ЦБ учитывает не только текущие цифры, но и субъективные оценочные показатели «наблюдаемой» россиянами инфляции, а также их инфляционные ожидания. Они серьезно отличаются от статистики. По словам господина Марданова, сейчас «люди оценивают» инфляцию в 15%, а ожидания на ближайшие месяцы — 13%.

«Устойчивое снижение ключевой ставки возможно, когда снизятся ожидания. Часто спрашивают: до какого уровня? В 2017-2019 годах инфляция была на уровне 4%. А наблюдаемая — 10%. Если наблюдаемая и ожидаемая инфляции снизятся сейчас хотя бы до 10%, а лучше до 8%, это будет верхний сигнал, что ключевая ставка тоже может снизиться. Видим, что у предприятий этот процесс уже начался. Многие предприятия, видя динамику цен на товары, снижают свои ценовые ожидания»,— рассказал член совета директоров ЦБ. «Номинальная зарплата уже не растет такими темпами. Замедление совокупного спроса показывает, что экономика потихоньку возвращается к сбалансированным темпам. Спрос упал существенно»,— отметил он.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Руководитель главка Центробанка по ЦФО, член совета директоров ЦБ Рустэм Марданов

Господин Марданов уделил особое внимание правильной трактовке бизнесом макроэкономических терминов. «Рецессия… вот еще один термин, который хотел бы пояснить. Очень часто на него ссылаются, говорят, что мы уже в рецессии. Мы не в рецессии,— заверил топ-менеджер ЦБ.— Как оценивается рецессия? Когда два квартала подряд темпы роста являются отрицательными, причем, что важно, отрицательными к предыдущему году. В России в первом квартале темпы роста были отрицательными, но отрицательными к предыдущему высокому четвертому кварталу 2024-го. Там был высокий пик, и, естественно, в первом квартале произошел некоторый отскок. Это не считается, что называется. Если без отскоков, в среднем тот темп роста экономики в 2025-м выше, чем в 2024 году»

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Управляющий липецким отделением ЦБ Дмитрий Чебряков

Управляющий липецким отделением ЦБ Дмитрий Чебряков рассказал, чем финансовый рынок Липецкой области отличается от страны в целом. По его данным, годовая инфляция в регионе выше (10,8% вместо 9,4%), промышленность падает (-1,2%), тогда как во всей стране растет (1,4%), зато безработица ниже (1,8% вместо 2,2%) и реальная зарплата растет сильнее (6,4% вместо 4,2%).

На сессии господин Марданов попросил липецких бизнесменов поделиться своим видением ситуации в экономике, но большинство из трех десятков участников сессии не стали пользоваться возможностью. Даже после того как курирующий экономику вице-губернатор Сергей Курбатов дал предпринимателям команду «высказаться всем по очереди», они еще полминуты молчали. «Мы вам потом отдельно доложим, Сергей Михайлович»,— объяснил один из воздержавшихся от комментариев бизнесменов.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Генеральный директор завода ЗАО «Новый век агротехнологий» в Чаплыгине Липецкой области Владимир Михайлов

На реплики решились всего несколько участников сессии, не готовивших доклады заранее. Гендиректор завода оросительных систем ЗАО «Новый век агротехнологий» в Чаплыгине Владимир Михайлов рассказал, что высокая ключевая ставка «дважды сыграла против» его предприятия. «Обычно сельскохозяйственники покупают у нас оборудование осеню, заранее. За два месяца до весны мы успеваем продать все, что произвели. А когда поднялась ставка осенью 2024-го, аграрии не стали ничего покупать. Они все отнесли в банк на депозиты, предпочли зарабатывать на высоких ставках, а не на полях. Мне нужна оборотка, я продолжаю развивать предприятие, появилась новая площадка, увеличились потребности в оборудовании, а деньги покупателей лежат в банках. И я сам полез получать кредиты. Кредиты большие, дорогие, и теперь, в новом сезоне, у меня поползли цены. Но я не могу поднять цены на те 20%, на которые выросла себестоимость. Аграрии сами не получают такой прибыли»,— рассказал господин Михайлов. Реализовать инвестиционные программы по модернизации предприятия на фоне сложностей бизнесмен смог, используя льготные займы Фонда развития промышленности.

Руководитель комиссии по страхованию липецкого отделения «Опоры России» Ирина Поминова пожаловалась на то, что в кризисы 2020 и 2022 годов «многие малые предприниматели испортили кредитную историю и теперь банки отказывают им в займах». Она попросила объяснить, как быть бизнесу, управляющего Сбербанка в Липецкой области Алексея Колчина. Господин Колчин затруднился с конкретным ответом: «У каждого банка есть своя база. Стандартных решений тут нет. Нужно индивидуально смотреть, как развивается предприниматель, чтобы он не наступил на те же грабли, что и раньше».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Гендиректор ПАО «Грязинский культиваторный завод» Алексей Исаков

Гендиректор ПАО «Грязинский культиваторный завод», производящего, по собственной оценке, каждый второй оборотный плуг (оборудование для распашки земли) в РФ, Александр Исаков рассказал, что компания столкнулась с перепроизводством на фоне сокращения спроса: «В целом у нас хорошие новости. Рост продаж +20%, рост производства +50%. Но вот эта разница замерзла на складе и заморозила всю чистую прибыль. Мы не любим слово "проблемы", но есть точка роста, связанная с платежеспособностью наших покупателей, аграриев. Издержки сельхозпроизводства выросли, цена реализации выросла меньше».

«Настроения инвестировать у фермеров нет,— рассказал господин Исаков.— Раньше мы делали деньги осенью, когда аграрии продавали урожай. Мы приходили к ним, предлагали красивые услуги и просили заавансировать продукцию на следующий год. На эти деньги мы жили зиму. Сейчас они лежат на депозитах, а мы вынуждены идти в банк, чтобы прокредитовать оборотку»

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Финансовый директор производителя лакокрасочных изделий ООО «Прайм топ» Александр Прокопенко (справа), управляющий Сбербанка в Липецкой области Алексей Колчин (слева)

Финансовый директор производителя лакокрасочных изделий ООО «Прайм топ» Александр Прокопенко сообщил, что из-за высокой ключевой ставки ЦБ и дорогих кредитов у компании появились затруднения с реализацией инвестпроекта по строительству завода полиакриловых и эпоксиакрилатных лаков за 1,3 млрд руб. в ОЭЗ «Липецк».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Вице-губернатор Липецкой области Сергей Курбатов

Сергей Курбатов подытожил сессию, пересказав анекдот о том, что убегающему от медведя туристу необязательно бежать быстрее самого медведя — достаточно обогнать того, кто тоже убегает рядом. «Мы стремимся, чтобы Липецкая область была последней в процессе остывания экономики. Задача — быть чуть лучше, чем другие. Когда экономика замедляется, это не значит, что она должна замедляться в каждом регионе и на каждом предприятии. Есть в области компании, которые могут и на таких трендах расти, оптимизироваться, делать много хорошего,— заключил господин Курбатов.— У нас в регионе есть и будут льготные деньги в Фонде развития промышленности, в Фонде развития малого предпринимательства. Но мы будем очень дифференцированно относиться к тем, кто будет получать их».