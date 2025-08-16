Бескровная графиня

На протяжении четырех столетий ее называли женщиной, совершившей наибольшее число убийств в истории. И обвиняли в том, что она зверски пытала молодых девушек, пила кровь своих жертв и купалась в ней, чтобы таким образом сохранить молодость. И только в конце XX века ряд историков выступили адвокатами «кровавой графини», убедительно доказывая, что Елизавета Батори стала жертвой политической борьбы, суд над ней был аналогом будущих постановочных политических процессов, а все обвинения в ее адрес оказались ложными. Напоминаем историю графини к ее 465-летию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Графиня Елизавета Батори и ее будущие жертвы. Кадр из фильма Валериана Боровчика «Аморальные истории». В роли графини Палома Пикассо

Фото: Центр-Скип-Фильм Графиня Елизавета Батори и ее будущие жертвы. Кадр из фильма Валериана Боровчика «Аморальные истории». В роли графини Палома Пикассо

Фото: Центр-Скип-Фильм

Текст: Алексей Алексеев

Обвиняемая

Елизавета Батори (Эржебет Батори) была представительницей очень богатого и влиятельного рода. Она родилась 7 августа 1560 года в венгерском городе Ньирбатор.

Великий князь литовский Ольгерд приходился ей прапрапрапрапрадедушкой, великие князья киевские Владимир (Василий) Ольгердович и Олелько (Александр) Владимирович — соответственно прапрапрапрадедушкой и прапрапрадедушкой, князь-принцепс Польши Болеслав IV Кудрявый — прапрадедушкой. Дедушка по отцовской линии Стефан VII Батори был палатином (наместником короля) Венгрии, дедушка по материнской линии Стефан VIII Батори — воеводой Трансильвании. Родным дядей Елизаветы был самый знаменитый представитель клана Батори — король польский и великий князь литовский Стефан Баторий, который после безуспешной осады Пскова в 1581–1582 годах подписал Ям-Запольский мир с русским царем Иваном IV (Грозным).

Большая часть детства Елизаветы прошла в замке Эчед — он находился на территории современного города Надьэчед в Венгрии. Всего во владении семьи Батори было 17 замков на землях современных Венгрии и Словакии. Девочка получила прекрасное домашнее образование: она знала латынь, немецкий, венгерский и греческий языки, умела писать, вести бухгалтерию.

В 10-летнем возрасте Елизавета была обручена, а в 14-летнем — вышла замуж за Ференца II Надашди, графа де Надашд и Фогарасфельд. Жених был на пять лет старше. Свадьбу, на которой присутствовало более 4,5 тыс. гостей, сыграли в принадлежащем клану Батори замке в городе Варанно (сейчас это словацкий Вранов-над-Топлеу). После свадьбы муж взял фамилию жены, а Елизавета сохранила свою — Батори были более знатным родом, чем Надашди. Молодожены сначала жили в замке Шарвар (современная Венгрия), затем переселились в замок Чейте — сохранились его развалины в словацком городе Чахтице. Чейте с окружающими землями, на которых находилось 17 деревень, владел Ференц Надашди.

Всего семейству Надашди в 1575 году принадлежало 888 деревень, а клану Батори — 4299. Кроме того, во владении этих семей был дворец в Вене, дворец в Прессбурге (сегодня — Братислава, столица Словакии) и особняк в Пьештене (современное название — Пьештяни, Словакия).

Ференц Батори, прозванный Черным Беем и Черным Венгерским Рыцарем, был участником османо-венгерских войн. Он имел репутацию отважного бойца, но отличался особой жестокостью по отношению к военнопленным. В 1604 году Ференц Батори, согласно разным источникам, то ли был убит в бою, то ли тяжело ранен, то ли умер дома от какой-то таинственной болезни. В последние два года жизни он жаловался на боль в ногах.

Насколько можно понять по сохранившимся документам, у супругов Батори родилось пятеро или шестеро детей, до взрослого возраста дожили две дочери и сын.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Портрет Елизаветы (Эржебет) Батори. XVII век. Автор неизвестен Фото: Wikipedia Муж графини Ференц II Надашди отличался храбростью в бою и жестокостью по отношению к военнопленным Фото: Hungarian National Museum Стефана Батория профессор РГГУ Наталья Басовская в своих лекциях называла «грозным противником Ивана Грозного в Ливонской войне» Фото: National Museum in Lublin Замок Батори в Ньирбаторе (Венгрия), место рождения графини Елизаветы Батори. В помещении замка действует музей Стефана Батория Фото: wikipedia.org Следующая фотография 1 / 4 Портрет Елизаветы (Эржебет) Батори. XVII век. Автор неизвестен Фото: Wikipedia Муж графини Ференц II Надашди отличался храбростью в бою и жестокостью по отношению к военнопленным Фото: Hungarian National Museum Стефана Батория профессор РГГУ Наталья Басовская в своих лекциях называла «грозным противником Ивана Грозного в Ливонской войне» Фото: National Museum in Lublin Замок Батори в Ньирбаторе (Венгрия), место рождения графини Елизаветы Батори. В помещении замка действует музей Стефана Батория Фото: wikipedia.org

После смерти мужа графиня Батори стала одним из крупнейших землевладельцев Венгрии.

Обвинения

Еще в последние годы жизни Ференца Батори его полковой священник Иштван Мадьяри утверждал, что графиня Батори пытает и убивает служанок. В 1605 году Мадьяри скончался, но через пять лет король Венгрии Матьяш II (будущий император Священной Римской империи Матвей) поручил Дьёрдю Турзо, недавно назначенному палатином (вторая по значимости должность после короля) расследовать обвинения. По его приказанию следователи Андраш Керештури и Мозеш Чираки начали собирать показания свидетелей. С марта по октябрь 1610 года они опросили 52 человека; в 1611 году число свидетелей обвинения превысило 300.

В октябре 1610 года в замке Чейте в течение одной недели умерло восемь молодых женщин. В конце декабря Дьёрдь Турзо арестовал графиню Елизавету Батори и четырех ее слуг — Дороттью Сентеш, Илону Йо, Катарину Беницкую и Яноша Фицко. Чуть позже была задержана пытавшаяся бежать служанка Эржи Майерова. Слуги были обвинены в сообщничестве.

В письме жене Турзо сообщал, что нашел в замке труп молодой девушки и живую жертву графини, причем поймал Елизавету Батори на месте преступления, с окровавленными руками.

В ходе переговоров Дьёрдя Турзо с сыном графини Паулем (Палом) и ее зятьями Николой VI Зринским (Миклошем Зриньи) и Дьёрдем Другетом сначала было решено отправить Елизавету Батори в монастырь. Но затем решение было изменено, графиню поместили под домашний арест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дьёрдь Турзо, палатин Венгрии, арестовывавший графиню Батори Фото: wikipedia.org Битчьянский град, замок в городе Битча, Словакия. Здесь проходил суд над слугами графини Батори Фото: Wkimedia.org / Zuzana Grunova Следующая фотография 1 / 2 Дьёрдь Турзо, палатин Венгрии, арестовывавший графиню Батори Фото: wikipedia.org Битчьянский град, замок в городе Битча, Словакия. Здесь проходил суд над слугами графини Батори Фото: Wkimedia.org / Zuzana Grunova

В январе 1611 года в Бичче (в настоящее время это словацкий город Битча) в резиденции Дьёрдя Турзо прошел суд над слугами графини. На нем давали показания как свидетели обвинения, так и слуги, являвшиеся подозреваемыми. Подозреваемых, как это было принято в то время, перед судом пытали. Все слуги сознались в преступлениях, в которых их обвиняли. При этом все они стремились переложить вину друг на друга, на скончавшуюся ранее приближенную графини Анну Дарвулиа, а также на саму Елизавету Батори. Согласно показаниям разных свидетелей, число убитых графиней девушек, составляло от 36 до 50. Только одна свидетельница утверждала, что графиня вела список, в которой были занесены имена 650 жертв.

Катарина Беницкая была признана наименее виновной и приговорена к пожизненному заключению. Дороттье Сентеш и Илоне Йо палач вырвал пальцы рук раскаленными щипцами, после чего их сожгли живьем. Фицко, ввиду его юного возраста, казнили более гуманным методом — отрубили голову, после чего труп был сожжен. Через две недели после этих казней была сожжена живьем Эржи Майерова.

Графиня Елизавета Батори была приговорена к вечному заточению в замке Чейте.

Как сообщал Дьёрдь Турзо королю Матьяшу II, она была замурована в одной из комнат замка. Но, согласно более поздним свидетельствам, графиня могла передвигаться по замку и даже принимать гостей.

В 1614 году Елизавета Батори скончалась во сне.

Лучшие книги о графине Елизавете Батори • Kimberly Craft. Infamous Lady: The True Story of Countess Erzsebet Bathory • Raymond T. McNally. Dracula Was a Woman: In Search of the Blood Countess of Transylvania • Valentine Penrose. The Bloody Countess: Atrocities of Erzsebet Bathory • Tony Thorne. Countess Dracula • Irma Szadeczky-Kardoss. Bathory Erzsebet igazsaga • Annouchka Bayley. The Blood Countess

Новые обвинения

Более чем через 100 лет после смерти графини Елизаветы Батори, в 1729 году, венгерский монах-иезуит Ласло Туроци издал книгу «Tragica Historia». Это была первая печатная публикация о деле Батори. Главной ее идеей было продемонстрировать, к чему приводит отступление от постулатов католической церкви. Согласно этой книге, Елизавета Батори купалась в крови прекрасных молодых женщин, чтобы сохранить собственную молодость, и получала садистское удовольствие от убийств и пыток слуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ингрид Питт (настоящее имя — Ингушка Петрова) в роли Елизаветы Батори (графини Элизабет) в фильме 1971 года «Графиня Дракула» Фото: Hammer Films Кадр из фильма Юрая Якубиско «Кровавая графиня — Батори» (2008 год). В роли графини Анна Фрил Фото: Concorde Film Trust Кадр из фильма «Графиня» (2009 год). Режиссер, автор сценария и исполнительница главной роли Жюли Дельпи Фото: Celluloid Dreams Героиня комедийного ужастика «Укусы целомудрия» (2013 год) Лиз Бато (Елизавета Батори) устраивается на работу в школу консультантом по целомудрию — чтобы купаться в крови девственниц. В роли вечно молодой графини Луиза Гриффитс Фото: Weirdsmobile Productions Коллекционная фигурка из серии Mcfarlane 6 Faces of Madness, посвященная графине Батори Фото: Ebay В оформлении альбома Cruelty and the Beast группы Cradle of Filth нашла отражение легенда о том, что графиня Батори купалась в крови своих жертв Фото: cradleoffilth Следующая фотография 1 / 6 Ингрид Питт (настоящее имя — Ингушка Петрова) в роли Елизаветы Батори (графини Элизабет) в фильме 1971 года «Графиня Дракула» Фото: Hammer Films Кадр из фильма Юрая Якубиско «Кровавая графиня — Батори» (2008 год). В роли графини Анна Фрил Фото: Concorde Film Trust Кадр из фильма «Графиня» (2009 год). Режиссер, автор сценария и исполнительница главной роли Жюли Дельпи Фото: Celluloid Dreams Героиня комедийного ужастика «Укусы целомудрия» (2013 год) Лиз Бато (Елизавета Батори) устраивается на работу в школу консультантом по целомудрию — чтобы купаться в крови девственниц. В роли вечно молодой графини Луиза Гриффитс Фото: Weirdsmobile Productions Коллекционная фигурка из серии Mcfarlane 6 Faces of Madness, посвященная графине Батори Фото: Ebay В оформлении альбома Cruelty and the Beast группы Cradle of Filth нашла отражение легенда о том, что графиня Батори купалась в крови своих жертв Фото: cradleoffilth

В последующие годы и века «кровавой графине» было посвящено множество книг, кинофильмов, песен. История ее жизни и злодеяний обросла множеством подробностей. Графиня Елизавета Батори была психически больна, так как ее родители состояли в близком родстве. В раннем детстве она не раз была свидетельницей жуткого насилия. В шестилетнем возрасте в Эчеде ей пришлось наблюдать публичную казнь цыгана, обвиненного в похищении и продаже нескольких детей в рабство. Лошади разрезали брюхо, после чего цыгана зашили внутри, оставив снаружи только голову. В 13 лет Елизавета родила от слуги. Ребенка, согласно разным вариантам легенды, то ли убили, то ли отдали крестьянской женщине, которой было приказано уехать подальше, а слугу кастрировали. В 15-летнем возрасте она наблюдала за тем, как по указанию ее двоюродного брата участникам крестьянского восстания отрезали уши и носы. Пока ее муж героически сражался с турками, она ему изменяла. У графини были нетрадиционные наклонности. Она привечала в замке колдунов, провидцев, ведьм и алхимиков, а со временем и сама стала мастером по приготовлению магических зелий. Муж графини, возможно, вовсе не скончался от ран или от болезни, а был ею отравлен.

Графиня мучила служанок множеством способов — кусала, прижигала раскаленным железом, колола иглами, отрезала пальцы, зашивала рты, вырывала части тела, приказывала обливать водой на морозе.

Одним из орудий пытки была «Железная дева» («Нюрнбергская дева») — железный шкаф с иглами внутри, в который помещали жертву. Кроме служанок жертвами садистки были также жившие у нее в замке юные девушки из бедных дворянских семей — а это было гораздо более серьезное преступление, чем убийство какой-то там служанки.

Некоторые историки высказывали предположение, что история графини Елизаветы Батори вдохновила Брэма Стокера на написание книги «Дракула» — главный герой книги также носил графский титул, тоже жил в Трансильвании и тоже испытывал болезненную страсть к чужой крови. Правда, в черновиках Брэма Стокера нет никаких указаний на то, что ему были знакомы рассказы о «кровавой графине».

Женщина, совершившая наибольшее число убийств Сомнения в виновности Елизаветы Батори заставили составителей Книги рекордов Гиннесса убрать ее имя со страниц. В настоящий момент обладательницей жуткого рекорда по доказанному числу жертв там значится американская медсестра Джейн Топпан (урожденная Онора Келли), признавшаяся в 31 убийстве. В 1902 году суд признал Топпан невменяемой. Она была помещена в психиатрическую лечебницу, где и скончалась в 1938-м.

Защита

Во время судебных процессов 1611 года не было выслушано ни одного свидетеля, который дал бы показания в защиту графини Батори. Самой ей также не была предоставлена возможность ответить на выдвинутые обвинения. «Адвокаты» у графини появились лишь через несколько столетий после ее смерти.

В 1984 году венгерский историк Ласло Надь опубликовал книгу «Печально прославленная Батори», а в 1987-м — сочинение, посвященное ее мужу Ференцу Надашди. В обеих работах Ласло Надь попытался дать более объективный портрет графини Батори, опираясь не на легенды, а на доступные исторические источники. В 1993 году вышла в свет книга венгерской исследовательницы Ирмы Садецки-Кардошш «Правда о Елизавете Батори». Автор, по ее собственному признанию, работала над темой десять лет и сделала все, что смогла, чтобы не оставить камня на камне от обвинений в адрес своей героини. В интернете доступен английский перевод статьи Ирмы Садецки-Кардошш на эту тему.

За честь графини, венгерской аристократки, больше всего заступаются ее земляки, венгерские ученые.

Историки из Чехии и Словакии предпочитают считать, что Елизавета Батори была серийной убийцей (жертвами графини, если счесть обвинения в ее адрес справедливыми, были крестьяне-словаки). Хотя есть исключения. В опубликованной в Братиславе в 1999 году книге Павла Дворжака и Кароля Каллая «Кровавая графиня. Елизавета Батори, факты и вымыслы» также доказывается невиновность Батори. В 2023 году в Великобритании была опубликована книга исследовательницы из Кембриджского университета Аннучки Бейли «Кровавая графиня», автор которой тоже считает Елизавету Батори оклеветанной.

Садецки-Кардошш опровергает версию о психической болезни графини, вызванной близким родством ее родителей. Хотя отец и мать Елизаветы принадлежали к клану Батори, они были, можно сказать, седьмой водой на киселе — имели общего предка, отстоявшего от них на семь поколений и жившего двумя столетиями раньше.

Рассказ о цыгане, зашитом в лошадь, кажется абсолютно неправдоподобным многим исследователям: во второй половине XVI века лошадь стоила слишком дорого, чтобы убивать ее ради не самого опасного преступника.

Никаких документальных подтверждений не находят слухи о внебрачном ребенке Елизаветы в раннем возрасте, а также о ее супружеских изменах. Судя по сохранившейся переписке, у супругов Батори был счастливый брак.

История о купании в ванне с кровью вызывала сомнение уже давно. В 1817 году были опубликованы показания свидетелей на суде, никто из них не заявлял ничего подобного.

Очень странно выглядит и история с 650 трупами. О них говорила только одна свидетельница — служанка по имени Жужанна. Сама она журнала со списком убитых в руках не держала, но заявляла, что его видел состоявший при дворе графини Якоб Сильваши. При этом Сильваши в своих показаниях о журнале не упоминал, а сам журнал не нашли.

Некоторые авторы утверждают, что показания слуг, признанных сообщниками, были даны под пытками, поэтому им нельзя доверять. Но это, пожалуй, самый слабый аргумент в защиту невиновности графини. В начале XVII века пытки перед началом суда были настолько стандартной процедурой, что по такой логике следовало бы признать недействительными результаты практически всех судебных процессов того времени.

Но у защиты много других доводов. Среди более чем 300 свидетелей обвинения не было ни одного человека, пострадавшего от рук графини. И это не все.

Ни один свидетель, кроме слуг, обвиняемых в соучастии, не утверждал, что сам видел пытки и убийства, все рассказывали лишь о том, что слышали о них от кого-то другого.

При этом все свидетели называли разное число жертв. Обвиняемые в соучастии слуги говорили о 36 убитых. Но даже 36 трупов обнаружено не было.

Восемь женщин, скончавшихся в течение одной недели в октябре 1610 года, умерли от инфекционного заболевания — очень частая причина смерти в ту эпоху. Произошло это, когда графини не было в Чейте. Заболевших девушек поместили на карантин, чтобы не допустить распространения заразы, а когда те умерли, слуги Дороттья Сентеш и Янош Фицко решили скрыть случившееся и спрятали трупы на территории поместья. Один из трупов был найден после возвращения графини Батори в замок — его откопал хозяйский пес.

Согласно записям, сделанным одним из слуг Дьёрдя Турзо, графиня Батори была арестована не в момент совершения преступления, а за ужином. Что касается ее «жертвы», то история была такая. Молодую девушку, сильно раненную хищным зверем, доставили в замок, чтобы оказать ей помощь.

Дьёрдь Турзо после ареста графини Батори и ее слуг пригласил в замок живших по соседству дворян, чтобы продемонстрировать им найденный труп одной из скончавшихся в октябре девушек, а также жертву зверя. Тело и раненую уложили на помост во дворе замка. Посмотреть на них можно было только с большого расстояния, так что зрители вполне могли принять трупные пятна за следы пыток. После этого графиню вывели во двор, Турзо при всех заявил, что это — ее жертвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Король Венгрии Матьяш II (с 1612 года — император Священной Римской Империи Матвей) Фото: Wikimedia Император Священной Римской Империи Рудольф II. Портрет работы Джузеппе Арчимбольдо Фото: wikipedia.org Чахтицкий замок — место, где провела последние годы жизни и умерла графиня Елизавета Батори Фото: Shutterstock Следующая фотография 1 / 3 Король Венгрии Матьяш II (с 1612 года — император Священной Римской Империи Матвей) Фото: Wikimedia Император Священной Римской Империи Рудольф II. Портрет работы Джузеппе Арчимбольдо Фото: wikipedia.org Чахтицкий замок — место, где провела последние годы жизни и умерла графиня Елизавета Батори Фото: Shutterstock

Позднее раненая девушка полностью выздоровела. Если бы она действительно была жертвой графини, она могла бы стать главной свидетельницей обвинения. Но почему-то ее показания отсутствуют в протоколе суда. Возможно, потому что она говорила о лечении, а не о пытках.

Обвинения в массовых пытках опровергаются следующим образом. Да, конечно, графиня била служанок. Если портниха случайно уколола ее иголкой при примерке платья, графиня могла в ответ уколоть портниху уже нарочно. Она могла наказать служанку, пойманную на краже денег, приказав вложить в руку виновнице раскаленную монету. Все это было для того времени нормальным поведением хозяйки, благородной дамы, из-за подобного никто не стал бы поднимать шум. Но вырывание кусков плоти, раскаленное железо — с этим как?

Ирма Садецки-Кардошш утверждает, что описание пыток в сохранившихся свидетельских показаниях против графини напоминают описание медицинских процедур, которые медики того времени считали вполне нормальными.

Состояние здоровья предполагаемых жертв соответствует симптомам различных заболеваний; зафиксированные случаи смерти совпадают по времени с задокументированными эпидемиями. В медицинских трактатах той эпохи можно встретить описания чрезвычайно болезненных процедур, применявшихся при лечении фурункулов и нарывов, удалении некротических тканей, извлечении личинок из ран. Открытые раны прижигали, инфицированные ткани вырывали раскаленными щипцами или иссекали острым ножом, промывали соленой водой. Ревматизм и артрит лечили, обкладывая тело пациента крапивой. Воспаление околоногтевого валика, часто встречавшееся у швей, исцеляли вскрытием. От «лягушки языка» (инфицированный абсцесс под языком) спасались путем прокалывания отверстия в самом языке. Оспу, тиф и бубонную чуму лечили вскрытием фурункулов и волдырей, а также прикладыванием раскаленных кирпичей в качестве паровых компрессов. Один из симптомов бубонной чумы — постоянная диарея — требовал частых обмываний организма холодной водой.

Но если графиня Батори действительно была жертвой жуткого навета, кому и почему это было выгодно? На этот вопрос также есть вполне логичные и выглядящие очень правдоподобно ответы.

Политические процессы

Графиня была по вероисповеданию кальвинисткой, что делало ее врагом как для католиков, так и для представителей другого течения протестантизма — лютеран. Елизавета Батори не стала менять веру, выйдя замуж за лютеранина Ференца Надашди. К лютеранам графиня проявляла лояльность. Но эта лояльность не была взаимной. Лютеранский пастор Чейте Янош Поникенус обвинял ее в ведовстве и каннибализме. В письме Турзо Поникенус писал, что графиня обращается в черную кошку и преследует его по ночам.

Дьёрдь Турзо, ставший палатином Венгрии в 1609 году, был ярым лютеранином, строил лютеранские церкви в своих землях. Но в истории с графиней Батори главную роль играла не религия, а политика.

Дьёрдь Турзо был лояльным вассалом как короля Венгрии Матьяша II, так и его брата, императора Священной Римской Империи Рудольфа II. Венгрия не входила в состав Империи, хотя была владением Габсбургов. Император Священной Римской империи не всегда был королем Венгрии. Именно так ситуация выглядела в 1610 году.

Полунезависимое княжество Трансильвания было образовано в 1570 году, а в 1571-м к власти там пришел род Батори, князем стал Стефан Баторий. После того как Стефан стал королем Польши, на княжеский престол Трансильвании вошел его старший брат Криштоф. Следующим князем стал сын Криштофа Жигмонд (Сигизмунд), затем его двоюродный брат Андраш (Анджей). В 1599 году Андраш лишился княжеского трона и был убит. В 1608 году род Батори вернулся к власти, князем стал Габриэль (Габор) Батори, дядя графини Елизаветы по материнской линии.

В ночь на 11 марта 1610 года на Габриэля Батори было совершено неудачное покушение — убийца в последний момент отказался от своего замысла. Высказывалось несколько версий того, кто хотел его смерти. Дворяне-католики, желавшие избавиться от князя-протестанта. Военачальник, чью молодую жену Габриэль Батори пытался соблазнить. Еще по одной версии, за покушением стоял Дьёрдь Турзо. В июне Батори встретился с Турзо, но договориться о нормальных отношениях им не удалось. Князь Трансильвании заявил, что он — суверенный правитель, а Турзо — «хозяйский раб». После неудачных переговоров у Батори возник план: объединить Венгрию и Трансильванию, заручившись поддержкой Османской империи. Выгодное стратегическое расположение владений его племянницы в Трансильвании и Венгрии способствовало потенциально удачному проведению военной операции.

У Дьёрдя Турзо был прямо противоположный план — покончить с кланом Батори, убрать его с политической сцены. При этом палатин Турзо понимал, что его желания совпадают с желанием Габсбургов — видеть в Трансильвании своего ставленника.

В марте 1610 года по клану Батори было нанесено сразу три удара: совершено покушение на Габриэля Батори в Праге, заключен в тюрьму обвиненный в заговоре против императора бывший князь Трансильвании Жигмонд Батори и началось расследование обвинений, выдвинутых против Елизаветы Батори.

Вряд ли все эти события можно считать случайным совпадением.

Память

Графиня Елизавета Батори была похоронена в Чейте, но затем, согласно некоторым источникам, из-за возмущения местных жителей ее останки были перенесены в семейный склеп в Эчеде. Точно ли они находятся там сейчас — неизвестно. Развалины Чахтицкого (как он теперь называется) замка — туристическая достопримечательность. В будние дни входной билет стоит €4, в выходные — €5.