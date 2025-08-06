Москалькова призвала ООН защитить права Гуцул

Омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с призывом защитить права главы Гагаузии Евгении Гуцул.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Вынесение жестокого обвинительного приговора законно избранному главе Гагаузии Евгении Гуцул — считаю грубым нарушением закона и принципа справедливости»,— написала Татьяна Москалькова в Telegram-канале. Она указала, что у Евгении Гуцул есть двое малолетних детей.

5 августа суд Молдавии приговорил Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы. Ее признали виновной в незаконном финансировании партии «Шор», которую ранее объявили запрещенной в Молдавии. По версии следствия, с 2019 по 2022 год госпожа Гуцул ввозила в Молдавию деньги из России. Приговор она назвала политически мотивированным.

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