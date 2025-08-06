Эксперт допустил увеличение цен на нефть выше $100 за баррель

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что Россия не сможет оперативно изменить цепочку поставок нефти в Индию, если страна откажется от закупок российского сырья. Из-за этого, по его словам, Россия будет вынуждена сократить добычу нефти.

Снижение объемов добычи, в свою очередь, вызовет дефицит на мировом рынке и может привести к повышению цен на нефть до уровня свыше $100 за баррель.

6 августа президент США Дональд Трамп объявил о введении с 27 августа дополнительных пошлин для Индии в размере 25% в ответ на продолжающиеся закупки российской нефти. Политическое давление на Нью-Дели со стороны Вашингтона уже привело к задержкам с доставкой топлива в индийские порты.

Подробнее — в материале «Ъ» «И баррель плывет».