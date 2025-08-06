«СЭ»: Гернат может отказаться от нового контракта с «Локомотивом»

Словацкий защитник Мартин Гернат передумал продолжать карьеру в КХЛ, вопреки договоренности о контракте с «Локомотивом». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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«В ярославском клубе, правда, уверены, он все-таки присоединится к команде позднее»,— сообщает издание.

Напомним, что Гернат последние два сезона выступал за ярославский клуб. После окончания сезона 24/25 появилась информация о возможном отъезде защитника в НХЛ, однако позже журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин сообщил, что «Локомотив» переподпишет Герната. Ярославский клуб не сообщал о подписании нового соглашения с защитником.

Алла Чижова