Заправь меня, если сможешь

США форсируют разработку более мобильных спутников для достижения превосходства в космосе. Эту задачу они намерены решать путем создания инфраструктуры для дозаправки аппаратов прямо на орбите, что поможет им уклоняться от преследования иностранных (и особенно российских) спутников-инспекторов. Соответствующая экспериментальная программа уже запущена и финансируется за счет государственно-частного партнерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Steve Nesius / Reuters Фото: Steve Nesius / Reuters

Американская спутниковая группировка в будущем должна стать гораздо мобильнее, чтобы спутники могли уклоняться от угроз и при необходимости преследовать космические аппараты противника. Об этих планах по «достижению превосходства в космосе» рассказал глава Космического командования США (Spacecom) генерал Стивен Уайтинг на ежегодном симпозиуме по космической и противоракетной обороне в Хантсвилле (штат Алабама), сообщает портал Breaking Defence.

По мнению генерала, спутники остаются уязвимыми и легкими мишенями. При этом логика маневренной войны, дающей решающее преимущество на поле боя, должна работать и в космосе — как для обороны, так и для нападения. Яркой иллюстрацией существующей угрозы стал инцидент, зафиксированный 28 июня. Тогда российский военный спутник «Космос-2558» выпустил на орбиту субспутник и вместе с ним преследовал на небольшом отдалении американский аппарат USA 326 Национального управления военно-космической разведки США (см. “Ъ” от 3 июля).

По словам господина Уайтинга, поставленная задача может быть решена за счет новых экономичных и экологичных химических космических двигателей, внедрения в спутники возможности дозаправки и вывода на орбиту «космических бензоколонок», которые могли бы пополнять запасы топлива прямо в космосе. Главное преимущество этих технологий, подчеркнул генерал, состоит не столько в наступательных возможностях, сколько в значительном увеличении срока службы спутников. Это позволит обезопасить их от маневров «спутников-инспекторов», которые вынуждают тратить топливо, предназначенное для коррекции орбиты, на уклонение и смену курса. В результате космический аппарат преждевременно сходит с орбиты из-за истощения топливных запасов.

Однако воплощению этих планов пока мешают проблемы с финансированием. Несмотря на то что Spacecom уже несколько лет активно добивается денег на разработку ключевых технологий, изначально в оборонный бюджет на программу «Доступ, мобильность и логистика в космосе» (Space Access, Mobility and Logistics — SAML) на 2026 финансовый год средств не заложили. А по последним бюджетным документам Пентагона окончательная заявка администрации США включает выделение на SAML лишь $14,5 млн. Пока же подобные экспериментальные программы реализуются в формате государственно-частного партнерства. Так, в испытаниях оборудования для орбитальной перекачки топлива (их начало запланировано на 2026 год) будут участвовать компании Northrop Grumman, Orbit Fab (США) и Astroscale (Япония). В том же году на геосинхронную орбиту запустят два спутника для тестирования подключения к топливным шаттлам Astroscale и Orbit Fab. А в 2027 году Northrop Grumman выведет в космос спутник-дозаправщик GAS-T и грузовой аппарат ROOSTER-5. При этом данная программа стоимостью $45 млн выведена из SAML и финансируется отдельно из средств отдела оборонных инноваций Пентагона и компаний-разработчиков.

Помимо технологий мобильности и дозаправки, американские военные также лоббируют идею запуска совместного проекта по объединению информации, получаемой со спутников западных союзников США. По их замыслу, это расширит действующую систему мониторинга и информирования и позволит использовать ее для оценки и прогнозов возможных «космических атак». В пример Стивен Уайтинг привел успешный пилотный проект по объединению данных системы предупреждения о ракетном нападении и противоракетной обороны. Этот опыт, по словам командующего Spacecom, уже активно используется военными и служит доказательством работоспособности такого подхода.

Дмитрий Сотак