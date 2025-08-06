В Ставропольском крае у местных жителей нашли 11 кг мефедрона

В Ставропольском крае сотрудники полиции обнаружили у двух местных жителей 11 кг мефедрона и 20 кг прекурсоров. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ставропольскому краю окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих жителей Краснодарского края. Обвиняемые – 42-летняя женщина и ее 45-летний сожитель – причастны к десяткам фактов покушения на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах, а также незаконном приобретении и хранении прекурсоров наркотических средств.

Установлено, что обвиняемые получили от неустановленного лица наркотическое средство в виде закладок. За сутки они сделали 49 оптовых тайников-закладок на территории города Железноводска, а также Георгиевского, Кочубеевского, Минераловодского и Предгорного округов. Передвигались подельники на автомобиле. За проделанную работу компаньонам обещали заплатить 250 тыс. руб.

Задержали злоумышленников при попытке оставить еще одну закладку.

По факту незаконного приобретения, хранения и распространения наркотиков в особо крупном размере в отношении фигурантов возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 (49 эпизодов), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 и ч. 2 ст. 228.3 УК РФ.

Уголовное дело уже передали в суд.

Мария Хоперская