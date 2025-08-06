Следовавшая из Волхова в Петербург электричка сбила петербуржца на станции Назия

Около половины одиннадцатого утра 5 августа в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Петербург – Ладожский поступило сообщение о том, что на ж/д станции Назия электричка сбила 23-летнего петербуржца, сообщает пресс-служба транспортной полиции СЗФО.

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Молодой человек при переходе железнодорожных путей нарушил правила безопасности. Машинист электропоезда, который следовал из Волхова в Петербург, начал подавать сигналы и применил экстренное торможение.

Наезда избежать не удалось, пострадавшего доставили в больницу. В настоящее время транспортная полиция проводит проверку по факту случившегося.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что подросток попал в больницу, угодив под колеса электрички на ж/д станции Ржевка. Несовершеннолетний на момент приближения пассажирского состава шел в наушниках вдоль железнодорожного полотна.

Андрей Маркелов