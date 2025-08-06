«Хезболла» назвала «великим грехом» желание Ливана лишить группировку оружия

«Хезболла» ответила на решение ливанского правительства поручить армии разработать план по разоружению действующих в стране группировок. В организации заявили, что власти страны «совершили великий грех», и сделали они это по велению спецпосланника президента США Тома Баррака. Там добавили, что решение противоречит обещаниям президента, и оно «подрывает суверенитет Ливана и развязывает руки Израилю». Заявление организации приводит «Аль Арабия».

Министр иностранных дел Ливана Юсеф Риджа ответил, что решение правительства является окончательным и бесповоротным, и оно было принято в ответ на чаяния ливанского народа. В соцсети X он подчеркнул, что «возврата к прошлому не будет», отмечает телеканал.

Решение, которое фактически направлено против «Хезболлы», было принято накануне, по итогам пятичасового заседания правительства. Встреча проходила на фоне беспорядков, которые сторонники «Хезболлы» устроили в южных районах Ливана и в Бейруте.

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