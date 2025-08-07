УК «Современные фонды недвижимости» ждет лучшей цены на объекты за рубежом

Глава управляющей компании «Современные фонды недвижимости» Екатерина Черных рассказала «Ъ», что компания не планирует продавать недвижимость за границей, пока не изменится ситуация на рынке. По ее словам, сейчас все потенциальные покупатели предлагают купить активы за полцены.

«Проблема в том, что все хотят заработать на сложившейся ситуации, предлагают совсем не рыночные условия — дисконт 50%. Но нас проверили все компетентные ведомства, мы — добросовестный инвестор, поэтому мы не готовы уходить с рынка за полцены»,— сказала госпожа Черных.

Он добавила, что компания ждет лучшего предложения, так как закрытый паевой инвестиционный фонд компании действует до 2032 года

