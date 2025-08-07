УК «Современные фонды недвижимости» планирует привлечь 100 млрд руб. в 2025 году

Глава УК «Современные фонды недвижимости» Екатерина Черных в интервью «Ъ» заявила, что обычно компания закрывает одну-две сделки с недвижимостью в месяц. Периодически этот показатель доходит до пяти сделок в месяц, однако за первое полугодие 2025-го всего было закрыто шесть сделок: два склада в Подмосковье, складской комплекс «Обухово», складские комплексы в Саратове, Новосибирске и Ленобласти.

Всего же в этом году она не исключает выхода на рынок нескольких качественных объектов на сумму 100 млрд руб. Под эти проекты компания намерены привлечь от клиентов по итогам 2025 года 100 млрд руб. «Поэтому цифра 33 млрд руб. по итогам полугодия, несмотря на рост на 36%, нам кажется недостаточной. Сказался эффект высоких ставок по депозитам, которые мы видели в начале года. Весь первый квартал у многих банков доходности по коротким и среднесрочным вкладам держались выше уровня 20% годовых»,— заявила госпожа Черных.

Недвижимость инвестиционного качества не может приносить свыше 20% годовых рентной доходности, отметила руководитель компании. « Если бы так развивалась экономика, то бизнесу приходилось бы за пять лет окупать каждый объект недвижимости — и только потом строить новый. Капитальные объекты появлялись бы очень медленно, и скорость развития была бы низкой»,— сказала она.

Подробнее — в интервью «Ъ».