Прокуратура запросила 18 лет колонии для экс-главы НДК Ремизова

Как стало известно «Ъ», гособвинение потребовало 18 лет и 3 месяца колонии для экс-гендиректора Национальной девелоперской компании (НДК) Константина Ремизова по делу о фиктивном банкротстве и фальсификации доказательств. Ранее он уже получил 7 лет и 10 месяцев за хищение 300 млн руб. при строительстве ЖК «Резиденция Сколково».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Помимо Ремизова, обвиняемыми проходят бизнесмен Александр Егоров и юрист Александр Семушкин — для них прокурор запросил 9,5 года. По версии следствия, Ремизов, зная о возможном взыскании 292 млн руб. в пользу «Группы “Абсолют”», организовал фиктивное банкротство через сговор с Егоровым и Семушкиным.

В 2021 году суд взыскал с Ремизова 7 млн руб. по сфабрикованному долгу, после чего он был признан банкротом, что позволило избежать выплат «Абсолюту». Приговор по новому делу ожидается в ближайшее время.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Банкротство от срока не спасает».