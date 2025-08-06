Банкротство от срока не спасает

Как стало известно “Ъ”, 18 лет и три месяца лишения свободы запросил прокурор для обвиняемого в фиктивном личном банкротстве и фальсификации доказательств по уголовному делу бывшего гендиректора Национальной девелоперской компании (НДК) Константина Ремизова. Месяц назад бизнесмен уже получил семь лет и десять месяцев за хищение около 300 млн руб. при строительстве элитного ЖК «Резиденция Сколково». Этот срок он успел отбыть в СИЗО, но был оставлен под стражей в ожидании нового приговора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывшему гендиректору Национальной девелоперской компании Константину Ремизову (справа) гособвинение запросило очень внушительный срок

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Бывшему гендиректору Национальной девелоперской компании Константину Ремизову (справа) гособвинение запросило очень внушительный срок

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В Мещанском райсуде завершились прения сторон по уголовному делу о преднамеренном банкротстве и фальсификации доказательств (п. «б» ч. 2 ст. 196 и ч. 3 ст. 303 УК РФ), фигурантами которого помимо Константина Ремизова являются бизнесмен из подмосковного Королева Александр Егоров и юрист Александр Семушкин. Для последних двоих гособвинитель запросил 9,5 года лишения свободы. А вот предполагаемый организатор преступления Ремизов с учетом назначенных ему месяц назад за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Хамовническим судом семи лет и десяти месяцев заключения, по мнению прокурора, заслуживает наказания в виде 18 лет и трех месяцев лишения свободы.

Как уже рассказывал “Ъ”, уголовное дело о преднамеренном банкротстве напрямую связано с предыдущим уголовным делом в отношении Константина Ремизова.

Последнего обвиняли в хищении дивидендов ООО «Группа “Абсолют”» (входит в инвестиционную группу «Абсолют») при строительстве элитного жилого комплекса «Резиденция Сколково». Он возводился в поселке Заречье — пригороде Одинцово. Вместе с господином Ремизовым по делу проходили еще один бывший гендиректор НДК, выпускник Академии СВР, экс-сотрудник спецслужб Дмитрий Карьянов, а также девелопер Михаил Оглоблин, сын бывшего министра строительного комплекса и ЖКХ Московской области Марины Оглоблиной. Инициатором расследования стал руководитель ООО «Группа “Абсолют”» Андрей Косолапов, обратившийся с заявлением в правоохранительные органы.

Как следует из материалов дела, построить два многоквартирных жилых дома и детский сад в Заречье группа «Абсолют» решила в 2011 году. Застройщиком выступала компания «Раст» господина Оглоблина. Однако найти деньги на проект ему не удалось, и предприниматель предложил инвестировать средства в строительство своим знакомым — Дмитрию Карьянову и Константину Ремизову. Те согласились, и застройщик заключил с ними договор займа. В 2016 году все три объекта были сданы в эксплуатацию, а глава «Раста» из своей прибыли выплатил компаньонам 400 млн руб. Однако затем об этой схеме якобы узнал глава группы «Абсолют» Александр Светаков, который решил, что выплаченные господином Оглоблиным деньги были похищены у его фирмы. Кроме того, согласно материалам дела, затраты на строительство были вдвое завышены.

По итогам разбирательства ущерб по делу был оценен следствием в 292 млн руб.

Полностью признавшего вину господина Карьянова суд в особом порядке приговорил к трем годам колонии, а Михаила Оглоблина — к четырем с половиной. Константин Ремизов вину не признал. Он утверждал, что не было самого события преступления: по мнению бизнесмена, ему вменили в вину хищение не учтенного экспертом НДС, который между тем обязателен и по договору, и по действующему законодательству. Судебный процесс над ним длился полтора года. В декабре 2021 года Тверской суд столицы приговорил Константина Ремизова к восьми годам лишения свободы. Однако Верховный суд России — а жалобу адвокатов в эту инстанцию поддержала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова — в начале 2024 года приговор отменил, указав в своем решении на множественные нарушения норм УПК РФ.

На новое рассмотрение дело поступило уже в Хамовнический суд. Впрочем, итог оказался практически таким же: на этот раз бизнесмен получил семь лет и десять месяцев, срок, который уже успел отсидеть в СИЗО. Впрочем, на свободу его так и не отпустили, а, заковав в наручники, снова отправили в столичный СИЗО №5 («Водник»), где бизнесмен содержится уже почти семь лет. Дело в том, что еще в апреле 2024 года по заявлению представителя все того же ООО «Группа “Абсолют”» столичный главк СКР возбудил в отношении него уголовное дело о преднамеренном банкротстве физлица, к которому позже добавилась статья о фальсификации доказательств.

По версии правоохранителей, «достоверно осознавая», что заявленный по уголовному делу о хищении у ООО «Группа “Абсолют”» 292 млн руб. гражданский иск будет удовлетворен, обвиняемый Ремизов инициировал процедуру собственного банкротства «путем заключения мнимой сделки с аффилированным ему лицом».

В частности, говорится в деле, не позднее ноября 2021 года он вступил в сговор с юристом Александром Семушкиным и коммерсантом Александром Егоровым. Последний якобы еще в 2018 году дал господину Ремизову взаймы 4,2 млн руб. К концу 2021 года, когда долг так и не был погашен, а его сумма вместе с процентами составила более 7 млн руб., юрист Семушкин, говорится в деле, от имени бизнесмена Егорова «принял участие в судебном разбирательстве по поддельным документам о наличии несуществующей задолженности». После того как требования истца были удовлетворены, а долг так и не был выплачен, соучастники еще до вступления в силу приговора Тверского суда инициировали в Арбитражном суде Москвы процедуру банкротства Константина Ремизова. Несостоятельным бизнесмен был признан в апреле 2022 года, и по исполнительному листу ООО «Абсолют» не удалось взыскать с него ни копейки.

Олег Рубникович