Медведев не исключил появления новичков в «Зените» до закрытия трансферного окна

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев не исключил появления новичков до 11 сентября, когда закроется трансферное окно, сообщает РИА Новости Спорт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Еще время есть. Пока говорить о том, что больше трансферов не будет, преждевременно»,— сказал господин Медведев.

В текущее трансферное окно состав сине-бело-голубых пополнили два латиноамериканца. Защитник Роман Вега перебрался в Петербург из «Архентинос Хуниорс», потенциальный лидер команды Жерсон был куплен у бразильского «Фламенго».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Зенит» одержал непростую победу над грозненским «Ахматом» в первом туре группового этапа Кубка России. Встреча, проходившая в Чечне, завершилась со счетом 1:2 в пользу клуба с берегов Невы. Отличились Арсен Адамов и Лусиано Гонду.

Андрей Маркелов