Террористическая ячейка общества

Военный суд в Москве вынес приговор трем фигурантам уголовного дела о совершении пяти терактов на территории России. По версии Следственного комитета, подсудимые приобрели, активировали сим-карты и отправили их на Украину, затем они были использованы для совершения террористических атак на железнодорожные и военные объекты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор 43-летнему Дмитрию Туриеву, его супруге, 45-летнему косметологу Татьяне Туриевой, и 28-летнему детскому тренеру московского фитнес-клуба Максиму Косяченко. В СКР им инкриминировали совершение террористических актов (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) — Дмитрию Туриеву пять эпизодов, а его жене и детскому тренеру — по три.

По версии обвинения, в 2022 году семейную пару Туриевых и Максима Косяченко завербовали представители ГУР Минобороны Украины, которые готовили террористические атаки на территории России. Изначально в материалах расследования фигурировали теракты на железнодорожных путях в 2023 году в Брянской (тогда с рельсов сошли несколько вагонов грузового поезда) и Белгородской областях, а также на грунтовой дороге, ведущей к военному аэродрому Шайковка (Калужская область).

Затем к ним добавились также запуск беспилотника по аэродрому Минобороны РФ и минирование еще одного объекта военного ведомства.

Мотивом для действий обвиняемых, говорится в деле, послужило их недовольство проведением СВО и желание извлечь материальную выгоду из сотрудничества с ГУР Минобороны Украины.

Роль самих подсудимых заключалась в покупке и активации сим-карт, а также мобильных устройств и передаче их диверсантам.

Напомним, что Максим Косяченко и Татьяна Туриева были задержаны в сентябре 2023 года в рамках расследования одного из терактов. Осенью 2024 года силовики вышли и на Дмитрия Туриева, который на тот момент находился под стражей в СИЗО, в отношении него велось расследование по обвинению в даче взятки (ст. 291 УК РФ) и подделке документов (ст. 327 УК РФ).

«В суде установлено, что обвиняемые, находясь на территории Москвы и действуя в составе организованной группы с участием неустановленных лиц из числа представителей спецслужб Украины, приобретали и активировали сим-карты, а также мобильные устройства. Затем соучастники отправляли их курьерской службой доставки, а также лично возили на Украину. Полученные средства связи диверсионные группы боевиков использовали при совершении в 2023 году терактов на территории Брянской, Белгородской и Калужской областей путем подрывов железнодорожного полотна, минирования участков местности вблизи объектов Минобороны России»,— говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что фигурантам также вменяли незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору (ст. 222.1 УК РФ). Они якобы под руководством кураторов создали бомбы на основе гексогена. В приговоре, однако, эта статья не упоминается.

Процесс проходил в закрытом режиме, об этом ходатайствовал защитник обвиняемых, заявив, что на нем будут оглашаться сведения о методах совершения терактов. Судья Андрей Плужников с ним согласился.

Максим Косяченко и Татьяна Туриева свою вину не признали. Дмитрий Туриев с обвинением согласился частично, заявив, что покупал сим-карты для других лиц, однако не знал, что они будут использоваться для терактов.

«Категорически отрицаю причастность к террористическим действиям»,— заявил Дмитрий Туриев в ответ на соответствующий вопрос суда.

Судья Андрей Плужников, признав фигурантов виновными, приговорил Дмитрия Туриева и Максима Косяченко к 20 и 16 годам с отбыванием первых 4 и 3 лет заключения в тюрьме соответственно, а остального срока в колонии строгого режима. Татьяна Туриева получила 16 лет общего режима. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении морального вреда на сумму 3 млн руб., а также иски о возмещении материального ущерба от 17 юридических лиц на сумму 153 млн руб. Защитники фигурантов от комментариев воздержались.

Напомним, в ходе прений гособвинитель запрашивал для Дмитрия Туриева 22 года, а для Максима Косяченко и Татьяны Туриевой — по 18 лет.

В отношении неустановленных членов организованной группы расследование уголовного дела продолжается.

Ефим Брянцев