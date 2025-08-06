Reuters: Трамп может созвониться с Зеленским по итогам визита Уиткоффа в Москву

Президент США Дональд Трамп может провести телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским после визита спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leon Neal / Pool / Reuters Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Сегодня президент России Владимир Путин принял спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Кремле. Встреча длилась примерно три часа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что в ходе переговоров обсуждались вопросы мирного урегулирования на Украине и двусторонние связи России и США. Господин Ушаков заявил, что через спецпосланника президент России получил сигналы Дональда Трампа по вопросу украинского урегулирования. Господин Ушаков воздержался от оценок, но заявил, что соответствующие сигналы были направлены и с российской стороны.

Визит Стива Уиткоффа в российскую столицу проходит накануне истечения срока ультиматума президента США Дональда Трампа. Он угрожал ввести против России и ее партнеров 100-процентные пошлины в случае, если до 8 августа не будет урегулирован конфликт на Украине. Financial Times со ссылкой на источник, приближенный к Белому дому, писала, что президент США Дональд Трамп придет в ярость, если визит его спецпосланника не принесет результатов. Согласно расписанию на сайте американской администрации, сегодня в 16:30 по местному времени (23:30 мск) Дональд Трамп выступит с заявлением из Овального кабинета Белого дома.

Подробнее о развитии событий — в материале «Ъ» «Президент США настроен скептически».

Анастасия Домбицкая