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Коммерсантъ FM
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США могут вводить дополнительные пошлины на импорт покупателей российской нефти

Белый дом будет проводить регулярный мониторинг поставок российской нефти, чтобы выявлять ее импортеров. Против любой страны, замеченной в покупке российского топлива, могут быть введены дополнительные торговые тарифы вплоть до 25%.

Мониторинг будет осуществляться министром торговли США, в координации с госсекретарем и министром финансов, а также «любым другим старшим должностным лицом», которое глава министерства торговли сочтет соответствующим. Если импортер будет выявлен, широкий круг высших должностных лиц Соединенных Штатов примет решение о совместной рекомендации президенту относительно введения пошлин.

Соответствующий указ подписал президент США Дональд Трамп. В тексте документа указано, что учитываться будет как прямой, так и косвенный импорт.

Тем же указом господина Трампа введены дополнительные пошлины против Индии. Это санкция за импорт в страну российской нефти. Новые тарифные барьеры вступят в силу через 21 день.

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