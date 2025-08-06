Петербуржцы в первом полугодии чаще всего называли детей Михаилами и Софиями
Михаил и София возглавили рейтинг популярных имен для новорожденных в Санкт-Петербурге за первое полугодие текущего года. Список составили в комитете по делам ЗАГС.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
В тройку лидеров мужских имен также попали Александр и Максим, среди женских — Анна и Мария. В топ-пять включили Марка, Льва, Еву и Василису.
«5 редких мужских имен: Пересвет, Исаак, Спиридон, Моисей и Остап. Список необычных женских имен представлен следующими вариантами: Женевьева, Дорофея, Авдотья, Аксиния и Глафира»,— перечислили в комитете.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что пособия для студенческих семей в Петербурге увеличили до 18 749 рублей.