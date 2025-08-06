Петербуржцы в первом полугодии чаще всего называли детей Михаилами и Софиями

Михаил и София возглавили рейтинг популярных имен для новорожденных в Санкт-Петербурге за первое полугодие текущего года. Список составили в комитете по делам ЗАГС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В тройку лидеров мужских имен также попали Александр и Максим, среди женских — Анна и Мария. В топ-пять включили Марка, Льва, Еву и Василису.

«5 редких мужских имен: Пересвет, Исаак, Спиридон, Моисей и Остап. Список необычных женских имен представлен следующими вариантами: Женевьева, Дорофея, Авдотья, Аксиния и Глафира»,— перечислили в комитете.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пособия для студенческих семей в Петербурге увеличили до 18 749 рублей.

Татьяна Титаева