Северная Осетия потратила 4 млрд рублей на экологию за шесть лет

За шесть лет на ликвидацию свалок, установку мусорных контейнеров, очистку водоемов и других экологических мероприятий в Северной Осетии выделили около 4 млрд руб. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Сергей Меняйло также отметил в сообщении, что индекс сельскохозяйственного производства региона выше среднего по стране. В 2024 году ее размер господдержки агросектора составил почти 160 млн руб.

«За первые шесть месяцев 2025 года выросли показатели в сферах животноводства и производства молока. Кроме того, ежегодно растет количество фермерских хозяйств и активно развивается малое и среднее предпринимательство», — написал глава.

Константин Соловьев