Опрос Gallup показал, что американцы симпатизируют Зеленскому и не любят Маска

Более половины респондентов (52%) недавнего опроса Gallup, проведенного среди американцев, симпатизируют президенту Украины Владимиру Зеленскому. На последнем месте из 14 политиков США и мира — американский миллиардер, некогда ближайший соратник президента США Дональда Трампа Илон Маск. В то время как 33% имеют положительное представление о бизнесмене, 61% опрошенных плохого мнения о нем. Имя самого президента США — на четвертой строчке с конца. Американцы относятся к нему хуже, чем к Владимиру Зеленскому.

Доля недоброжелателей Дональда Трампа составляет 57%, а Владимира Зеленского — 34%. Положительно фигуру американского лидера оценивают 41% опрошенных, украинского — 52%. При этом Gallup фиксирует ухудшение имиджа господина Трампа с января. Тогда позитивное восприятие было у 48% опрошенных, негативное — у 50%.

Самый позитивный имидж, по мнению опрошенных американцев, имеет папа римский Лев XIV. В то время как 57% относятся к нему благосклонно, лишь 11% воспринимают его фигуру отрицательно. При общем одобрении со стороны всех групп демократы и либералы все же оценивают его выше, чем республиканцы и консерваторы.

Негативнее всего воспринимают Илона Маска: доля (61%) тех, кто воспринимает его негативно, почти вдвое превышает долю (33%) доброжелателей. В январе разрыв был гораздо меньше: 43% оценивали бизнесмена положительно и лишь 47% — отрицательно.

Среди прочего Gallup отмечает тенденцию к снижению уровня одобрения администрации Дональда Трампа. С января снизились рейтинги нескольких нынешних и бывших чиновников, включая самого господина Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса, министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего, госсекретаря Марко Рубио и экс-главы Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илона Маска, который два месяца назад ушел с поста после ссоры с главой Белого дома. Наиболее явные изменения коснулись главы Госдепартамента, который руководил процессом реорганизации программы иностранной помощи USAID: количество тех, кто оценивал Марко Рубио негативно, с 33% в январе выросло до 47% в июле.

В опросе оценивалось отношение американцев к 14 «выдающимся деятелям США и мира». Из иностранных деятелей в списке фигурируют папа римский Лев XIV, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Из американских — президент Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, глава Пентагона Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио, экс-президент Джо Байден, министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший, сенатор-демократ Берни Сандерс, член Палаты представителей от демократов Александрия Окасио-Кортес, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Опрос проводился методом телефонного интервью по случайной выборке в период с 7 по 21 июля. В нем приняли участие 1002 американца в возрасте от 18 лет и старше, проживающих во всех 50 штатах США и округе Колумбия. Участников спрашивали, какое мнение у них сложилось о людях, которые упоминались в новостях. Было предложено три варианта ответов: «Благоприятное», «Неблагоприятное», «Мнение отсутствует». Погрешность выборки составляет 4 процентных пункта при уровне достоверности 95%, уточняет Gallup.

Анастасия Домбицкая