Акционеры УБРиР одобрили присоединение ВУЗ-банка

Общее собрание акционеров ПАО КБ «УБРиР» одобрило реорганизацию Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» в форме присоединения к нему Акционерного общества «ВУЗ-банк». Соответствующее положение внесено в устав организации.



Договор о присоединении ВУЗ-банка будет подписан в юбилейный для УБРиР год 35-летия банка.

«В 2015 году Агентство по страхованию вкладов выбрало УБРиР в качестве инвестора для финансового оздоровления «ВУЗ-банка». Программу финансового оздоровления, согласованную с Банком России, наша команда реализовывала на протяжении 10 лет. Санация будет завершена до конца сентября присоединением «ВУЗ-банка», - отметил президент УБРиР Алексей Долгов.

ПАО КБ «УБРиР» станет правопреемником Акционерного общества «ВУЗ-банк» после присоединения и будет отвечать по всем его обязательствам в отношении кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.

Офисные сети банки полностью объединили в 2021-2022 годах. За это время клиенты «ВУЗ-банка», как физические, так и юридические лица, могли бесшовно перейти на обслуживание в УБРиР.

В конце сентября 2025 года в Екатеринбурге завершит обслуживание клиентов дополнительный офис «Университетский» «ВУЗ-банка». В дальнейшем по всем возникающим вопросам клиентам «ВУЗ-банка» необходимо будет обращаться в дополнительный офис «Луначарский» (УБРиР, ул. Луначарского, д. 91), а также в иные офисы УБРиР. Все условия по продуктам "ВУЗ-Банка" (вкладам и накопительным счетам, кредитам, дебетовым и кредитным картам) не будут меняться до окончания срока их действия.

Историческая справка: «ВУЗ-Банк» основан в 1991 году в Екатеринбурге. Банк являлся одним из крупнейших банков Урала и входил в первую сотню крупнейших банков России. Отделения банка работали во всех субъектах УрФО – в городах Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО. В 2015 году попал под санацию и был включен в состав финансовой группы УБРиР.

ПАО КБ «УБРиР»