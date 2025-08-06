Воронежский музей спорта переехал с закрытого стадиона на улицу Куколкина

Музей спорта Воронежской области, который располагался в подтрибунном помещении закрытого на реконструкцию Центрального стадиона профсоюзов в облцентре, переехал в здание областного министерства физкультуры и спорта на улице Куколкина, 11. Об этом сообщил во время прямой линии глава ведомства Павел Чибисов.

«Все экспонаты мы сначала определили на хранение в комфортабельное помещение на улице Загородной. А потом, когда министерство переехало с площади Ленина,11 на улицу Куколкина,11 в помещение площадью более 2,5 тыс. кв. м, появилась идея перенести туда дух исторического наследия»,— рассказал господин Чибисов.

По его словам, в новом помещении музея уже проходят экскурсии для детей.

Во время той же прямой линии министр сообщил, что в Воронеже может появиться частный малый ледовый стадион.

Юрий Голубь