Воронежский музей спорта переехал с закрытого стадиона на улицу Куколкина
Музей спорта Воронежской области, который располагался в подтрибунном помещении закрытого на реконструкцию Центрального стадиона профсоюзов в облцентре, переехал в здание областного министерства физкультуры и спорта на улице Куколкина, 11. Об этом сообщил во время прямой линии глава ведомства Павел Чибисов.
«Все экспонаты мы сначала определили на хранение в комфортабельное помещение на улице Загородной. А потом, когда министерство переехало с площади Ленина,11 на улицу Куколкина,11 в помещение площадью более 2,5 тыс. кв. м, появилась идея перенести туда дух исторического наследия»,— рассказал господин Чибисов.
По его словам, в новом помещении музея уже проходят экскурсии для детей.
Во время той же прямой линии министр сообщил, что в Воронеже может появиться частный малый ледовый стадион.