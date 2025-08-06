После госпитализации пострадавшего в аквапарке ребенка в Петербурге возбудили дело

Следствие Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело по факту травмирования ребенка во время отдыха в аквапарке. Пострадавший попал в больницу, после того как в него влетела скатившаяся с горки посетительница.

О возбуждении дела сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Северной столице. Оно открыто по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Во время отдыха пострадал мальчик 2018 года рождения.

Районная прокуратура поставила ход и результаты расследования по уголовному делу на контроль.

Прежде сотрудники ведомства провели проверку по факту инцидента в аквапарке. На кадрах, снятых на камеру видеонаблюдения, заметно, что отец ребенка взял сына на руки, как только тот скатился с горки. Затем взрослый переместился в другое место, в этот момент с соседней горки скатывалась другая посетительница. В результате столкновения у пострадавшего обнаружили разрыв печени.

Татьяна Титаева