Siemens Energy закончила квартал с прибылью €697 млн

В третьем квартале финансового 2025 года выручка германской компании Siemens Energy, производящей энергетическое оборудование, выросла на 13,5%, достигнув €9,7 млрд. Чистая прибыль составила €697 млн против убытка в размере €102 млн годом ранее. Этот показатель оказался лучше прогнозов аналитиков.

Siemens Energy также сообщила о рекордном приросте портфеля заказов — за квартал она получила заказы на €16,6 млрд, тем самым их портфель достиг €136 млрд. 35% новых заказов были получены из США.

В течение нескольких лет Siemens Energy, которую Siemens выделила в отдельную компанию в 2020-м, оставалась убыточной из-за проблем с производством ветряных турбин. В 2023 году ее дочернее предприятие Siemens Gamesa в ходе проверки обнаружило «существенное увеличение частоты отказов компонентов ветряных турбин», тогда компания списала €2,2 млрд. Siemens Energy даже пришлось обратиться к германским властям за финансовыми гарантиями. Однако эти проблемы в основном остались в прошлом.

В третьем квартале Siemens Gamesa получил два крупных заказа на турбины для ветряных электростанций в Балтийском море на общую сумму €3,3 млрд.

Яна Рождественская