На Ставрополье местный житель получил два года колонии за попытку сбить полицейского

В Ставропольском крае 30-летнего водителя осудили за попытку сбить сотрудника полиции. Жителя Кировского округа признали виновным в применении насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ), а также управлении автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное преступление (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Установлено, что ночью 15 июня обвиняемый находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Когда его остановил сотрудник ДТП, местный житель попытался скрыться. Он резко тронулся с места, из-за чего полицейский п несколько раз ударился о кузов автомобиля. В результате инспектор получил травмы головы и позвоночника.

Суд назначил обвиняемому 2,1 года колонии с лишением права управления транспортными средствами на 2,5 года. Автомобиль осужденного изъяли в пользу государства.

Приговор в законную силу не вступил.

Мария Хоперская