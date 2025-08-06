Для челябинского метротрамвая закупят рельсы за 29 млн рублей

АО «Моспроект-3» ищет поставщика рельсов для челябинского метротрамвая. Начальная стоимость контракта составляет более 28,7 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Закупку проводят для переустройства существующих трамвайных путей в рамках строительства метротрамвая.

Согласно техзаданию, будущему подрядчику нужно будет поставить желобчатые трамвайные рельсы из стали. Длина одной штуки должна составлять 12,5 м. Всего планируется уложить 2,7 км новых рельс. Поставку необходимо осуществить в течение пяти месяцев после заключения контракта.

Заявки на участие в аукционе принимают до 19 августа. Поставщика определят 28 августа.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», «Моспроект-3» ранее также объявил закупку на поставку локомотивов для работы в тоннелях во время строительства линии метротрамвая Север — Юг. Начальная стоимость контракта составляет 82,1 млн руб. Во время тоннелепроходческих работ с помощью локомотивов и вагонеток будут перевозить в подземных путях грунт, элементы отделки, бетон и прочие материалы.