Для стройки метротрама в Челябинске ищут поставщика локомотивов за 82 млн рублей

Генеральный подрядчик строительства метротрамвая в Челябинске АО «Моспроект-3» объявил закупку на поставку локомотивов для работы на линии Север — Юг. Начальная цена контракта составляет 82,1 млн руб., указано на портале госзакупок.

Будущий победитель торгов должен поставить два электрических локомотива с противоскользящим механизмом и устройством для разбрасывания песка, два бака для строительного раствора на колесах, две платформы для перевозки материалов, три тележки для перевозки блоков тюбингов, 11 вагонеток, два подъемных траверса с цепями и кронштейн. Приспособления будут перевозить во время проходческих работ в тоннеле грунт, блоки отделки, бетон и прочие материалы. Требуется, чтобы локомотивы и остальной подвижной состав изготовили в 2025 году, не ремонтировали и не восстанавливали. В стоимость контракта также входит командировка трех специалистов «Моспроект-3» на завод-изготовитель для приемки оборудования, пуско-наладочные работы на стройке метротрама и инструктаж бригады.

Кроме того, подрядчику нужно обеспечить каждую единицу подвижного состава цепями безопасности, монтажными серьгами (используются для крепления к тележкам и локомотивам — прим. «Ъ-Южный Урал»), автоматическими сцепными устройствами системы Willison или аналогом, независимым блоком управления, воздушным ресивером и устройством быстрого выпуска воздуха для сокращения тормозного пути и времени торможения. Срок поставки оборудования — 110 дней.

Заявки на участие в торгах принимаются до 15 августа. Подведут итоги аукциона 27 августа.

Виталина Ярховска