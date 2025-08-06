Акции китайских производителей роботов выросли после видео с робособакой

Акции многих китайских производителей роботов выросли после того, как один из них — стартап Unitree — опубликовал видео, на котором разработанная им новая робособака быстро взбирается по склону горы и по ступеням, а затем спускается с них, вертится вокруг своей оси, стоя на одной ноге, а также выдерживает вес человека.

Так, акции Zhejiang Changsheng Sliding Bearings выросли на 16%, Ningbo Zhongda Leader Intelligent Transmission — на 10%, а индекс Solactive China Humanoid Robotics Index, в который входят акции разных компаний этого сектора,— на 5%. Сама Unitree является частной компанией, и ее акции не торгуются на бирже.

«Сегодняшний рост акций производителей роботов был вызван прежде всего новой робособакой Unitree. Реальное применение у робособак на самом деле шире, чем у человекообразных роботов, их легче и проще вывести на рынок»,— отмечает директор по инвестициям китайской инвесткомпании Shanghai Chengzhou Investment Management Фу Чжифэн. Unitree делает и человекообразных роботов — несколько дней назад она представила нового робота-андроида R1, который будет стоить $5,9 тыс., то есть на $10 тыс. меньше, чем ранее разработанный компанией робот G1.

Яна Рождественская