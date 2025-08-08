Мыслить стратегически

Фонд целевого капитала (ФЦК) «Истоки» создан в 2013 году, чтобы поддерживать и развивать институты гражданского общества, семью, волонтерство, образование и науку, историческую и культурную преемственность. За 12 лет капитал фонда превысил 1 млрд руб. и вошел в топ-20 российских эндаументов. 673 млн руб. фонд уже направил на финансирование программ НКО-благополучателей. Однако «Истоки» заботятся не только о финансовой устойчивости своих партнеров, но и об их просвещении. В 2022 году фонд запустил первый тематический подкаст, который помогает слушателям разобраться, что такое эндаументы, какие они бывают и как благодаря им строить будущее.

Когда фонд «Истоки» был основан, учебных программ по развитию фондов целевых капиталов в России еще не существовало. Была идея развивать эндаументы — и было сообщество единомышленников, проводившее встречи, где не страшно было учиться друг у друга.

— Наш эндаумент — итог совместной работы экспертов и жертвователей, которые открыто говорят друг с другом,— рассказывает Елена Щетинина, начальник департамента по работе с партнерами фонда «Истоки».— Мы всегда действуем прозрачно. Эндаумент — не только про деньги, это про доверие.

Мысль развивает и Кирилл Ольгинский, директор по коммуникациям фонда «Истоки»:

— Чтобы доверить средства делу, которое начнет работать через время, нужен определенный тип мышления — стратегический. В российском обществе, где доверие к будущему, которое невозможно было предсказать десятилетиями, в XX веке было подорвано до основания, подобные вложения — свидетельство того, что общество наконец стабилизировалось.

Подкаст «Истории от Истоков» стал настоящей базой знаний об эндаументах в России.

— Мы хотели, чтобы про фонды целевых капиталов заговорили на понятном языке,— объясняет Елена Щетинина.— Чтобы слушателям вне зависимости от уровня подготовки было ясно: эндаументы — не только и не столько про деньги, сколько про людей, которые думают о будущем.

— Слово «эндаумент» все еще непонятно 90% людей, включая крупных жертвователей,— говорит Кирилл Ольгинский.— СМИ почти не пишут об этом: финансовые журналисты считают эндаументы нишевыми образованиями, а журналисты, пишущие о благотворительности, не чувствуют себя уверенно в теме ФЦК.

В такой ситуации просветительский проект фонда «Истоки» — миссия.

— Мы аккумулируем всю доступную информацию об эндаументах, готовим аналитические материалы, выпускаем подкаст — это своего рода цифровизация знаний,— поясняет Елена Щетинина.— Хочется, чтобы новички в теме могли от чего-то отталкиваться, сверяться с уже накопленным опытом.

Елена Щетинина и Кирилл Ольгинский ведут подкаст «Истории от Истоков». Три сезона, около 30 выпусков — его слушает около 2,5 тыс. человек. Каждый эпизод — разговор с экспертами на темы, которые сначала кажутся сложными, а затем вдохновляющими. Героев эпизодов объединяет желание развивать целевые капиталы как инструмент реальных перемен.

Последний по времени выпуск подкаста посвящен эндаументу Русфонда, который был запущен в апреле этого года. Гостями в студии стали генеральный директор Русфонда Сергей Амбиндер и директор по развитию Людмила Фомина. Послушать выпуск можно на сайте фонда «Истоки» и на специальных подкаст-платформах.

Узнать больше об эндаументе Русфонда можно на сайте rusfond.capital.

Наталья Волкова, корреспондент Русфонда