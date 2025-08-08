Из свежей почты

Ксюша Засорина, 12 лет, эпилепсия, детский церебральный паралич, требуется лечение. 251 447 руб.

Дочка родилась в тяжелом состоянии, ее мозг сильно пострадал. Вскоре у Ксюши возникли приступы судорог, которые возобновлялись, несмотря на терапию. Позже ей диагностировали детский церебральный паралич. С пяти лет дочку лечат в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва), с тяжелыми приступами эпилепсии удалось справиться. Интеллект у Ксюши сохранен, она все понимает, но не говорит, сидит только с опорой, ей во всем нужна помощь. Лечение надо продолжать, но его оплата для нас непосильна. Наталья Токарева, Москва

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Ксюшу необходимо госпитализировать для очередного обследования и курса реабилитации. Задачи — повысить двигательную активность, улучшить переносимость физических нагрузок, стабилизировать психоэмоциональное состояние и общее самочувствие».

Руслан Махнырь, семь месяцев, врожденная деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами. 174 940 руб.

Внимание! Цена лечения 203 940 руб. Телезрители ГТРК «Брянск» соберут 29 тыс. руб.

Руслан родился с деформированной головой: затылок вытянут, лоб выпуклый. Врачи выявили преждевременное сращение черепного шва. Нам объяснили, что тесный череп не даст растущему мозгу развиваться, возможны опасные осложнения. В Москве сыну успешно сделали операцию по реконструкции костей свода черепа. Теперь ему нужно носить ортопедические шлемы, но оплатить их изготовление мы не в состоянии. Алена Махнырь, Брянская область

Нейрохирург детского отделения НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Леонид Сатанин (Москва): «У Руслана деформация черепа — синостоз сагиттального шва, скафоцефалия. После операции необходима коррекция формы головы с помощью краниальных ортезов (шлемов). В результате лечения голова мальчика приобретет анатомически правильную форму, Руслан будет нормально расти и развиваться».

Слава Бехтерев, четыре месяца, врожденная левосторонняя косолапость, требуется лечение по методу Понсети. 101 630 руб.

Внимание! Цена лечения 124 630 руб. Телезрители ГТРК «Хакасия» соберут 23 тыс. руб.

Сын родился с искривленной стопой, она была сильно подвернута и согнута. Ортопеды из клиники в Минусинске готовы помочь Славе — провести лечение по методу Понсети. Важно начать его не откладывая, пока связки и сухожилия пластичны и легче поддаются воздействию. Но это дорого, для нас такая сумма неподъемна. Анастасия Бехтерева, Хакасия

Травматолог-ортопед клиники «Новая ортопедия» Глеб Андрианов (Минусинск, Красноярский край): «У Славы врожденная левосторонняя косолапость. Планируется лечение по методу Понсети: этапные гипсования стопы и малотравматичная операция — ахиллотомия. В результате мальчик вовремя начнет ходить и сможет нормально развиваться, не отставая от здоровых сверстников».

Катя Елескина, 11 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 240 032 руб.

Внимание! Цена операции 502 032 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 230 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Кузбасс» соберут 32 тыс. руб.

В три с половиной года врачи выявили у Кати врожденный порок сердца — дефект межпредсердной перегородки. Посоветовали наблюдать: иногда дефект закрывается сам. Дочка хорошо себя чувствовала, лишь изредка жаловалась на боль в груди и ногах. Но недавно выяснилось, что дефект не закрылся и шансов на это больше нет. Чтобы избежать осложнений, нужно хирургическое лечение. Врачи готовы сделать операцию без вскрытия грудной клетки. Но это дорого, средств для оплаты лечения у меня нет. Юрий Елескин, Кемеровская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «У Кати врожденный порок сердца — дефект межпредсердной перегородки. Есть начальные признаки легочной гипертензии. Девочке требуется эндоваскулярное закрытие дефекта с помощью окклюдера. Это щадящая операция, после нее Катя быстро восстановится и окрепнет».

Почта за неделю 01.08.2025–07.08.2025

Получено писем — 56

Принято в работу — 40

Отправлено в Минздрав РФ — 4

Получено ответов из Минздрава РФ — 2