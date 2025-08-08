Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Для спасения Кирилла Кирюхина не хватает 768 650 руб.

Нейрохирург детского отделения Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Леонид Сатанин (Москва): «В 2024 году у Кирилла выявили фиброзную дисплазию правой лобной кости. Опухоль быстро растет, у мальчика ухудшилось зрение, изменилась форма лица. Требуется удаление очага дисплазии лобно-глазничной области и одномоментная пластика костного дефекта с использованием индивидуального импланта из специального полимера — он биосовместим, срастается с костями. Надеемся, что после операции у Кирилла пройдет асимметрия лица, улучшится зрение, он сможет вести нормальный образ жизни».

Стоимость операции и импланта 1 189 650 руб. ООО «ОЗЭУ» внесло 25 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 375 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Волгоград-ТРВ» соберут 21 тыс. руб. Не хватает 768 650 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Кирилла Кирюхина, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Кирилла — Ольги Владимировны Кирюхиной. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

