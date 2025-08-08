Для спасения Кирилла Кирюхина не хватает 768 650 руб.

Нейрохирург детского отделения Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Леонид Сатанин (Москва): «В 2024 году у Кирилла выявили фиброзную дисплазию правой лобной кости. Опухоль быстро растет, у мальчика ухудшилось зрение, изменилась форма лица. Требуется удаление очага дисплазии лобно-глазничной области и одномоментная пластика костного дефекта с использованием индивидуального импланта из специального полимера — он биосовместим, срастается с костями. Надеемся, что после операции у Кирилла пройдет асимметрия лица, улучшится зрение, он сможет вести нормальный образ жизни».

Стоимость операции и импланта 1 189 650 руб. ООО «ОЗЭУ» внесло 25 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 375 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Волгоград-ТРВ» соберут 21 тыс. руб. Не хватает 768 650 руб.

