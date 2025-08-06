Князя Трубецкого похоронили в Донском монастыре в Москве

Похороны князя Александра Трубецкого прошли в Донском монастыре в усыпальнице родственной династии Голицыных. Это было первое захоронение в монастыре более чем за 100 лет, сообщили «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Похороны князя Александра Трубецкого прошли в Донском монастыре Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Князь Александр Трубецкой был похоронен в семейной усыпальнице Голицыных, расположенной на территории монастыря Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Отпевание князя Александра Трубецкого в Соборном храме в честь иконы Богородицы, именуемой Донской, на территории Донского ставропигиального мужского монастыря в Москве Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин Отпевание князя Александра Трубецкого в Соборном храме в честь иконы Богородицы, именуемой Донской, на территории Донского ставропигиального мужского монастыря в Москве Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин Вдова князя Александра Трубецкого Екатерина Трубецкая во время церемонии отпевания Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин Сын князя Александр Трубецкой (в центре) во время церемонии отпевания Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин Сын князя Александра Трубецкого Владимир Трубецкой Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Сын князя Александр Трубецкой (справа) и дочь князя Ксения Трубецкая Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Бывший министр культуры России Александр Авдеев (в центре) и художник Иван Голицын Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин Следующая фотография 1 / 12 Похороны князя Александра Трубецкого прошли в Донском монастыре Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Князь Александр Трубецкой был похоронен в семейной усыпальнице Голицыных, расположенной на территории монастыря Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Отпевание князя Александра Трубецкого в Соборном храме в честь иконы Богородицы, именуемой Донской, на территории Донского ставропигиального мужского монастыря в Москве Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин Отпевание князя Александра Трубецкого в Соборном храме в честь иконы Богородицы, именуемой Донской, на территории Донского ставропигиального мужского монастыря в Москве Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин Вдова князя Александра Трубецкого Екатерина Трубецкая во время церемонии отпевания Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин Сын князя Александр Трубецкой (в центре) во время церемонии отпевания Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин Сын князя Александра Трубецкого Владимир Трубецкой Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Сын князя Александр Трубецкой (справа) и дочь князя Ксения Трубецкая Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Бывший министр культуры России Александр Авдеев (в центре) и художник Иван Голицын Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин

Отпевание провели в большом соборе Донской иконы Божией Матери. Проститься с Александром Трубецким пришли депутат Госдумы Вячеслав Никонов, генерал-лейтенант Леонид Решетников, политолог Наталья Нарочницкая. На похоронах также присутствовали представители Дома русского зарубежья, Объединения памяти императорской гвардии, председателем которого был господин Трубецкой.

«В 1918 году монастырь был закрыт. Последнее официальное захоронение в усыпальнице Голицыных было сделано в 1911 году»,— сказали агентству в пресс-службе монастыря.

Господин Трубецкой умер 30 июля в возрасте 78 лет. Он был прямым потомком дворянского рода Трубецких-Голицыных. Его дед — Евгений Трубецкой — был историком философии, участвовал в Гражданской войне. Также Александр был внучатым племянником философа и ректора Московского императорского университета Сергея Трубецкого.