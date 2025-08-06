Князя Трубецкого похоронили в Донском монастыре в Москве
Похороны князя Александра Трубецкого прошли в Донском монастыре в усыпальнице родственной династии Голицыных. Это было первое захоронение в монастыре более чем за 100 лет, сообщили «РИА Новости».
Отпевание провели в большом соборе Донской иконы Божией Матери. Проститься с Александром Трубецким пришли депутат Госдумы Вячеслав Никонов, генерал-лейтенант Леонид Решетников, политолог Наталья Нарочницкая. На похоронах также присутствовали представители Дома русского зарубежья, Объединения памяти императорской гвардии, председателем которого был господин Трубецкой.
«В 1918 году монастырь был закрыт. Последнее официальное захоронение в усыпальнице Голицыных было сделано в 1911 году»,— сказали агентству в пресс-службе монастыря.
Господин Трубецкой умер 30 июля в возрасте 78 лет. Он был прямым потомком дворянского рода Трубецких-Голицыных. Его дед — Евгений Трубецкой — был историком философии, участвовал в Гражданской войне. Также Александр был внучатым племянником философа и ректора Московского императорского университета Сергея Трубецкого.