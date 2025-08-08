Будет лекарство и реактивы у Славы Тушкова!

1 августа на rusfond.ru и в “Ъ” мы рассказали историю 13-летнего Славы Тушкова из Свердловской области («Вкус лета», Светлана Иванова). У мальчика заболевание крови — сверхтяжелая апластическая анемия, его костный мозг не вырабатывает в нужном количестве основные клетки крови. После трансплантации костного мозга от сестры возникло опасное иммунное осложнение — реакция «трансплантат против хозяина». Теперь Славе жизненно необходим препарат джакави и набор реактивов для контроля эффективности лечения. Но оплатить все это семье мальчика не под силу. Рады сообщить: необходимая сумма (1 456 343 руб.) собрана. Екатерина, мама Славы, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Слава Тушков

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 1 августа 4800 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Мурман», «Мордовия», «Хабаровск», «Тамбов» и еще 131 регионального СМИ —– партнера Русфонда, а также 45 компаний исчерпывающе помогли 49 детям, собрано 28 584 534 руб.