Врачи в Дербенте спасли упавшего на арматуру рабочего

В городской больнице Дербента спасли 24-летнего рабочего, который упал с высоты на арматуру. Об этом сообщили в минздраве республики Дагестан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минздрав Республики Дагестан Фото: Минздрав Республики Дагестан

Во время строительных работ на высоте нескольких метров, мужчина потерял равновесие и упал на каркас из железных арматур. Одна из них прошла насквозь через грудную клетку рабочего, задев жизненно важные органы.

Медики отпили болгаркой арматуру и госпитализировали пострадавшего в Дербентскую ЦГБ. Там его экстренно прооперировали: вскрыли грудную клетку, восстановили целостность жизненно важных органов, остановили внутреннее кровотечение и обработали пораженные кости и ткани.

Сейчас пациент находится в удовлетворительном состоянии, его скоро выпишут.

Мария Хоперская