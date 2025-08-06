Врачи в Дербенте спасли упавшего на арматуру рабочего
В городской больнице Дербента спасли 24-летнего рабочего, который упал с высоты на арматуру. Об этом сообщили в минздраве республики Дагестан.
Фото: Минздрав Республики Дагестан
Во время строительных работ на высоте нескольких метров, мужчина потерял равновесие и упал на каркас из железных арматур. Одна из них прошла насквозь через грудную клетку рабочего, задев жизненно важные органы.
Медики отпили болгаркой арматуру и госпитализировали пострадавшего в Дербентскую ЦГБ. Там его экстренно прооперировали: вскрыли грудную клетку, восстановили целостность жизненно важных органов, остановили внутреннее кровотечение и обработали пораженные кости и ткани.
Сейчас пациент находится в удовлетворительном состоянии, его скоро выпишут.