КБР увеличила урожай зерновых на 13% до 300 тысяч тонн

Аграрии Кабардино-Балкарии завершили уборку зерновых культур, собрав 300 тыс. т пшеницы и ячменя с площади 76,6 тыс. га — это на 13% больше урожая аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает администрация главы КБР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Посевные площади зерновых в текущем сезоне увеличились на 5,6 тыс. га по сравнению с предыдущим годом. По каждой культуре зафиксирован рост продуктивности: урожайность пшеницы выросла на 5,3 центнера с гектара, ячменя — на 3 центнера. Средняя урожайность составила 39,2 и 39 центнеров с гектара соответственно.

Фермеры региона отмечают, что благоприятные климатические условия способствовали развитию и созреванию культур, что в сочетании с качественным уходом за полями дало отличные результаты.

Тат Гаспарян