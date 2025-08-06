В Петербурге 85-летнюю женщину задержали как «дропа» телефонных мошенников

В Санкт-Петербурге мошенники украли 450 тыс. руб. у 91-летней жительницы Курортного района. Через несколько дней полиция задержала женщину 1940 года рождения как предполагаемую соучастницу.

«Сотрудники полиции Курортного района задержали 85-летнюю "дропа"», — говорится в заявлении петербургского главка МВД.

Преступники смогли обмануть жертву, когда в телефонном разговоре представились сотрудниками правоохранительных органов. Мошенники убедили женщину отдать деньги курьеру «под предлогом заботы о сохранении ее денежных средств». Как именно в преступной схеме была задействована пожилая подозреваемая, в полиции не уточнили.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

О борьбе государства с телефонными преступниками — в материале «Ъ» «С мошенниками разговор короткий» .