Дмитриев дал оценку визиту спецпосланника США Уиткоффа в Москву

Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил уверенность, что диалог между Россией и США восторжествует. Такую оценку господин Дмитриев дал визиту спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Спасибо всем, кто пожелал успехов в связи с визитом Стива Уиткоффа в Москву,— написал господин Дмитриев в соцсети X. — Диалог восторжествует».

Сегодня глава российского государства принял господина Уиткоффа в Кремле. Встреча длилась примерно три часа. В пресс-службе Кремля сообщили о завершении переговоров, но не привели подробностей встречи. Перед встречей господин Уиткофф прогулялся по парку «Зарядье» в компании Кирилла Дмитриева.

Визит Стива Уиткоффа в российскую столицу проходит накануне истечения срока ультиматума президента США Дональда Трампа. Он угрожал ввести против России и ее партнеров 100-процентные пошлины в случае, если до 8 августа не будет урегулирован конфликт на Украине. Financial Times со ссылкой на источник, приближенный к Белому дому, писала, что президент США Дональд Трамп придет в ярость, если визит его спецпосланника не принесет результатов. Согласно расписанию на сайте американской администрации, сегодня в 16:30 по местному времени (23:30 мск) Дональд Трамп выступит с заявлением из Овального кабинета Белого дома.

Подробнее о развитии событий — в материале «Ъ» «Президент США настроен скептически».

Анастасия Домбицкая