Дмитриев фразой «диалог восторжествует» оценил встречу Путина и Уиткоффа

Спецпредставитель президента по инвестициям и экономическому сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал переговоры Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Спасибо всем за добрые пожелания успешного визита Стива Уиткоффа в Москву. Диалог восторжествует»,— написал Кирилл Дмитриев в соцсети X. До встречи с президентом спецпосланник президента США прогулялся с господином Дмитриевым по парку «Зарядье».

Кирилл Дмитриев, как пишет Reuters, сыграл ключевую роль в трех раундах переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле в последние месяцы и во встречах российских и американских официальных лиц в последнее время.